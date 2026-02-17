Терзиев настоява компетентните органи незабавно да осигурят охрана на кмета на Бистрица

Настоявам компетентните органи незабавно да осигурят охрана на кмета на Бистрица Самуил Попов. Това заявява кметът на София в профила си във Фейсбук след случая от вчера с палежа на автомобила и входната врата на кмета на Бистрица.

При отправени заплахи, подадени сигнали и поредно извършено посегателство държавата е длъжна, макар и вече закъсняла, да гарантира сигурността му, пише Терзиев.

"Зад подобни атаки стои не само един избран представител, а семейство и деца, които живеят със страх. Публичната длъжност не трябва да е присъда за близките ти", допълва още кметът на София.

По думите на Васил Терзиев кметовете - независимо от партията и политическия им цвят - трябва да работят спокойно. Ние сме най-близо до хората и когато един кмет бъде сплашван, това е натиск върху цялата общност. В последните години видяхме различни форми на атаки - срещу мен, срещу Благомир Коцев, продължават и тези срещу Самуил Попов", допълва Васил Терзиев.

"Какво още трябва да се случи, за да има превенция? Да изгори човек? Държавата не трябва да чака трагедия, за да действа", посочва още Васил Терзиев.

Според него ресурсът за охрана трябва да бъде насочен там, където има реален риск - към служителите, които са обект на заплахи заради работата си, вместо към самозабравили се депутати, които ги е страх да посрещнат “народната любов” на улицата.

СДВР провежда мащабна акция в района на с. Бистрица във връзка с издирването на извършителите на палеж в имота на кмета Самуил Попов, съобщиха вчера от столичната полиция.

Палежът на автомобил и опитът за палеж на дома на кмета на Бистрица Самуил Попов са недопустими и изискват незабавна, видима реакция от държавата – още повече при данни за предходни заплахи и подадени сигнали, заяви вчера кметът на София Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на Столичната община.

През последните месеци кметът на Бистрица е подавал сигнали до компетентните институции във връзка с нерегламентирано депониране на земни маси и незаконни сметища на територията на района, както и за отправени към него заплахи. По тези сигнали са извършвани проверки, но случаят поставя въпроса за ефективността на предприетите мерки и за необходимостта от реална превенция, се казва в информацията от вчера на Столичната община.