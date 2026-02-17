Съсед на Ивайло Калушев в Българи: Никога не ни поздравяваха

Специализирани екипи на МВР – Бургас и Районното управление в Царево претърсиха луксозния имот на Ивайло Калушев в странджанското село Българи вчера. Акцията е ключова част от мащабното разследване на смъртта на трима души, чиито тела бяха открити в района на връх Околчица и хижа "Петрохан".

Издирват се дигитални следи

Според източници от разследването, основната цел на претърсването е била изземването на записващите устройства (DVR) от видеонаблюдението на къщата. Имотът е оборудван с над 10 камери, които биха могли да хвърлят светлина върху движението на групата около Калушев, преди те да се отправят към Стара планина в края на януари.

Въпреки че полицията извърши външен оглед на имота още преди седмица, разследващите влязоха вътре едва вчера. Това забавяне повдига въпроси дали ценна информация не е била заличена междувременно. Освен техника, са иззети и документи на неправителствената организация, ръководена от Калушев.

"Призрачните" обитатели

Местните жители описват обитателите на имота като затворена общност, разполагаща със значителни финансови ресурси. Къщата, закупена през 2022 година (по данни на БНР), е била посещавана от хора с високопроходими автомобили и специализирана екипировка.

"Само колите съм виждал, когато минаваха оттук. Никога не ни поздравяваха. Те минаваха с колите набързо. Стоварваха се тук и толкова", заяви съседът Киро Стоянов, цитиран от bTV.

Според него предишният собственик на имота е бил руски гражданин, а новите обитатели са направили впечатление със скъпото си оборудване. "И ми правеше впечатление, че някаква, може би, техника да са имали в джиповете", допълва Стоянов.

Връзката с Петрохан

Разследващите са установили, че групата на Ивайло Калушев, включително загиналите по-късно лица, е пребивавала в имота в село Българи между 27 и 31 януари. Именно там те са извършвали ремонтни дейности, преди да се преместят към фаталната локация в Стара планина.

Наличието на сателитна система Starlink, регистрирана на името на Калушев, е помогнало на властите да локализират периметъра на групата при връх Околчица. Сега експертизите трябва да покажат дали записите от Странджа крият отговори за йерархията и взаимоотношенията в тази мистериозна организация.