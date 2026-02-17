Родители във Варна алармират за необявени свободни места в детските градини

Въпреки напредналата дигитализация, родители във Варна са принудени да дежурят физически по цели нощи пред детските градини, за да запишат децата си. Абсурдната ситуация излезе наяве след сигнал на майка, която разкри схема с "фантомни" места – те съществуват физически, но остават невидими в електронната система на Общината.

Парадоксът на "невидимото" място

Случаят на Росица Халкова от квартал "Виница" показва пробойна в системата, която позволява манипулации. Въпреки че директор на градина "Иглика" потвърждава устно наличието на свободно място, то не се появява в официалния електронен регистър.

"Мъжът ми чакаше пред градината цяла вечер, за да е първият... Сутринта излезе графикът и се оказа, че място няма", разказва потърпевшата майка пред БНТ.

Това разминаване между реалност и администрация създава "сива зона", в която според родителите се извършват класирания по "втория начин".

"Неведомите пътища" на администрацията

Заместник-кметът на Варна Павел Попов определи ситуацията като "недоразумение", но призна за системен проблем. Според него директорите са длъжни да информират за напуснали деца, но това не води до автоматичното им обявяване като свободни в системата.

"Едно дете, отписано от група, не води до вкарването на друго на негово място по неведоми пътища", увери Попов, опитвайки се да разсее съмненията за корупция. Въпреки това, администрацията признава, че липсата на пълна автоматизация създава напрежение и недоверие.

Заложници на политическа война

Проблемът във Варна се задълбочава от открития конфликт между кметската администрация и Общинския съвет. Попов използва скандала, за да атакува съветниците, които отказват да гласуват нова наредба за изцяло електронен прием.

Докато институциите си прехвърлят топката, статистиката остава тревожна – 275 деца във Варна са извън детските градини след трето класиране. От тях едва малко над 100 получават компенсации от общинския бюджет, оставяйки десетки семейства без решение и без алтернатива.