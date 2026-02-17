Кабинетът "Желязков" разпределя пари за МВнР на прощално заседание

Правителството в оставка на премиера Росен Желязков се събира днес, 17 февруари, на вероятно последното си редовно заседание преди предаването на властта. Основен акцент в дневния ред е одобряването на финансиране за Министерството на външните работи за 2026 година – ход, който идва броени дни преди очаквания указ за назначаване на служебен кабинет и насрочване на предсрочните избори.

Финансова инжекция преди вота

Одобряването на бюджета за МВнР в "12 без 5" повдига въпроси за приоритетите на отиващата си власт. Според предварителния дневен ред, цитиран от БТА, министрите ще гласуват трансфери, които са ключови за функционирането на дипломатическата ни служба.

Това решение е пряко свързано с подготовката на вота в чужбина за изборите на 19 април. Темата е особено чувствителна, след като само преди дни – на 11 февруари, президентът Илияна Йотова наложи вето върху промените в Изборния кодекс, които ограничаваха броя на секциите зад граница. Сега кабинетът "Желязков" трябва да осигури ресурсната обезпеченост, която ще бъде наследена и управлявана от екипа на номинирания за служебен премиер Андрей Гюров.

Часовникът за Гюров тиктака

Докато министрите на Желязков приключват мандата си, в Българската народна банка и на "Дондуков" 2 тече трескава подготовка. Номинираният за служебен министър-председател Андрей Гюров има срок до четвъртък, 19 февруари, за да представи структура и състав на Министерския съвет пред президента Йотова.

Гюров, който прие мандата на 12 февруари с думите, че ще подходи с "разум и отговорност", е изправен пред предизвикателството да състави екип, който да успокои политическото напрежение след протестите от края на миналата година.

Краят на кабинета "Желязков"

Днешното заседание маркира финала на правителството, избрано на 16 януари 2025 г. и подало оставка през декември същата година. Ако Гюров спази срока и представи изпълнен мандат, се очаква още тази седмица България да има своето 106-то правителство.

Президентът Илияна Йотова, която встъпи в длъжност на 23 януари 2026 г., ще трябва да подпише указите за назначаване на служебния кабинет и за насрочване на изборите за 19 април. Това ще бъде първият голям политически тест за нейния мандат като държавен глава.