Жълт и оранжев код в България: Циклон носи сняг, студ и вятър

Във вторник под влияние на дълбок средиземноморски циклон ще се създаде валежна обстановка. Синоптиците обявяват оранжев код за опасно време и жълт код за потенциално опасно време в цяла България. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Ще е облачно с повсеместни, на места значителни валежи. В Северна и Западна България ще вали сняг и ще се образува снежна покривка, а в Горнотракийската низина и по Черноморието ще вали дъжд, който със застудяването вечерта ще преминава в сняг. Ще духа умерен и временно силен северозападен, в източната половина от страната – североизточен вятър и с него ще нахлува студен въздух. Температурите ще се понижат значително и ще са почти без денонощен ход – между 0° и 5°.

В сряда валежите ще спрат, най-късно в източните райони. Над западната половина от страната и облачността ще се разкъсва, в много райони и ще намалява до предимно слънчево. Ще остане ветровито.

В четвъртък вятърът ще се ориентира от югозапад, в Източна България и на север от планините ще се усили. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни над Северозападна България, но без съществени валежи. На места в равнините ще е мъгливо. Дневните температурите ще се повишат значително и максималните ще бъдат между 7° и 12°, в районите чувствителни на южен вятър до 14°-16°.

В петък бързо ще се заоблачи и още преди обяд ще започнат валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат страната, а със застудяването почти навсякъде ще преминат в сняг. Очакват се значителни валежи, образуване на снежна покривка, а по планинските проходи ще има виелици. Преди обяд в Източна България ще продължи да духа умерен и временно силен югозападен вятър и там ще се задържи топло с максимални температури до 15°-17°, но след обяд вятърът ще се ориентира от североизток. В западната половина от страната вятърът ще е от север-северозапад и с него ще започне да нахлува студен въздух; температурите значително ще се понижат.

През нощта срещу събота в цялата страна ще вали сняг, в Добружда и Лудогорието, и по планинските проходи ще има снежни виелици и ще се образуват навявания. В събота от югозапад валежите ще спират, най-късно след обяд в Източна България. Застудяването ще продължи в почти цялата страна дневните температурите ще са отрицателни.

В неделя след временно разкъсване на облачността тя отново ще се вплътни и на места в западните и планинските райони ще превали слаб сняг. Ще се задържи сравнително студено.

