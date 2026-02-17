Дневен хороскоп за 17 февруари 2026

Овен

Днес затъмнението активира вашия сектор на общностите и мечтите. Очаквайте внезапно прекъсване на връзки с групи или приятели, които вече не резонират с вашата истина. Нова врата се отваря към влиятелни личности. Не се страхувайте да заявите амбициите си – сега социалният ви кръг се преражда.

Телец

Кариерата ви е под светлината на „Огнения пръстен“. Възможна е неочаквана промяна в професионалния ви статус или внезапно решение да смените посоката. Уран във вашия знак провокира напрежение, но и гениални идеи. Бъдете готови да действате извън рамките, дори това да шокира околните.

Близнаци

В този вторник хоризонтите ви се разширяват драстично. Затъмнението във Водолей носи новини, свързани с чужбина, висше образование или правни въпроси. Интелектуалният ви глад ще бъде огромен. Не се задоволявайте с малкото; сега е моментът да прегърнете една напълно нова философска парадигма за живота си.

Рак

Денят носи интензивни трансформации в сферата на споделените ресурси и интимността. Слънчевото затъмнение може да извади на повърхността скрити истини или да приключи финансови зависимости. Юпитер във вашия знак ви закриля, но изисква от вас да пуснете контрола и да се доверите на процеса на обновяване.

Лъв

Партньорствата са вашата голяма тема днес. Затъмнението се случва точно срещу вашия знак, носейки край на остарели договорки и начало на нови, по-свободни връзки. Може да почувствате натиск да се промените заради другия, но истината е, че трябва да омекотите егото си, за да намерите истинския баланс.

Дева

Време е за пълна реорганизация на ежедневието ви. Небесната конфигурация днес засяга здравето и навиците ви. Ако сте се чувствали претоварени, затъмнението ще ви принуди да спрете и да внедрите по-умни, технологични решения в работата си. Избягвайте перфекционизма, той само генерира излишен стрес.

Везни

Творчески взрив и романтични изненади бележат този вторник. Затъмнението активира дома на любовта и децата, носейки неочаквани емоции. Може да откриете нов талант или да промените из основи начина, по който се забавлявате. Венера ви дава чар, но Уран изисква автентичност, а не просто любезност.

Скорпион

Фокусът пада върху дома и корените. Възможни са внезапни промени в жилищната ситуация или важни семейни разговори, които са били отлагани твърде дълго. Енергията на Водолей ви кара да търсите повече свобода в личното си пространство. Не се страхувайте да разрушите старите структури, за да изградите по-стабилни.

Стрелец

Комуникациите днес са наелектризирани. Затъмнението носи новини, които могат да променят плановете ви за седмицата. Бъдете внимателни с думите – те имат силата на мълния. Кратко пътуване или среща с роднини ще се окажат ключови за бъдещ проект. Умът ви работи на свръхвисоки обороти.

Козирог

Материалната стабилност и ценностната ви система преминават през рестарт. Слънчевото затъмнение във вашия втори дом може да донесе неочакван нов източник на доходи или промяна в начина, по който печелите. Време е да инвестирате в нови технологии или в себе си. Старите методи за сигурност вече не работят.

Водолей

Това е вашият миг на пълно преобразяване. Затъмнението във вашия знак е като космически бутон „рестарт“ за личността ви. Изхвърлете старата кожа – имидж, цели, вярвания. Вие сте проводник на промяната за всички останали. Доверете се на интуицията си, дори тя да ви води в напълно непознати води.

Риби

Денят е за уединение и духовна работа. Силното присъствие във вашия дванадесети дом ви кани да се вгледате в подсъзнанието си. Затъмнението може да разкрие тайна или да ви помогне да се освободите от стара кармична тежест. Венера във вашия знак ви прави изключително чувствителни и интуитивни. Слушайте сънищата си.