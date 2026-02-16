Руснаците превзеха Ривне и напредват към Покровск

Руски войски са установили контрол над село Ривне, разположено между Покровск и Мирноград в Донецка област, съобщава DeepState, украинска мониторингова и аналитична група. Превземането на селото е част от по-широк руски натиск в този участък на фронта.

Анализаторите посочват, че освен окупирането на Ривне, руските части са напреднали и в градовете Покровск и Мирноград, както и в близкия град Родинске. Тези движения показват продължаващи усилия на руснаците да разширят присъствието си около ос Покровск, която остава една от най-конфликтните зони в източна Украйна.

Въпреки натиска, украинските защитници продължават да оказват съпротива. Само през последните 24 часа украинските войски са отблъснали 63 руски атаки по фронта на Покровск. Общата обстановка обаче остава напрегната, с постоянни удари и променящ се контрол в градските райони и около тях.

По-рано този месец, на 6 февруари, полковник Владимир Полевий, ръководител на комуникациите в 7-и въздушнодесантен корпус, заяви, че руските войски са заели ключови височини в района на Мирноград и Покровск. Според него това развитие значително усложнява логистиката за украинските отбранителни сили, опериращи в сектора.

Групировката „Изток“ по-късно съобщи, че руските сили концентрират личен състав и тежка техника в подготовка за възможен щурм на Мирноград. В същото време украинските части задържат защитните си позиции и нанасят щети чрез огън на настъпващите вражески сили. Групировката уточни, че украинските войски запазват контрол над северната част на Покровск и провеждат търсене и щурмови операции срещу руските части в градските райони.

На 9 февруари DeepState предупреди, че обстановката около Покровск се влошава, като руска пехота е навлязла в северната част на града, докато интензивните и разпокъсани боеве продължават в Мирноград. На следващия ден 7-и въздушнодесантен корпус съобщи за нови опити на Русия да разшири настъплението си в Покровск, включително пехотни атаки срещу селото Гришине в Донецка област.