Барак Обама: Извънземните са истински, но лично не съм ги виждал

Бившият президент на САЩ Барак Обама коментира въпроса за извънземния живот в кратко, но широко споделяно интервю с подкастъра Брайън Тайлър Коен, като потвърди, че извънземните „са истински“, като уточни, че лично никога не се е срещал с тях.

По време на бързата рубрика Коен попита дали извънземни съществуват. Обама отговори накратко: „Те са истински. Но не съм ги виждал. Не се в Зона 51. Няма подземна база – освен ако не става дума за огромен заговор и са я скрили дори от президента на Съединените щати.“

Коментарите, направени „в духа на бързия кръг“, веднага предизвикаха спекулации в интернет. В рамките на 24 часа Обама уточни думите си в Instagram, като подчерта, че макар безкрайността на вселената да прави съществуването на живот статистически вероятно, шансът Земята да е била посещавана от извънземни е изключително малък. „Не видях доказателства по време на моето президентство, че извънземни са се свързвали с нас. Наистина!“ написа той.

Това не е първото публично мнение на Обама относно НЛО или извънземни. В интервю от 2021 г. с Джеймс Кордън той отбеляза, че при встъпването си в длъжност е разпитал дали някои лаборатории притежават извънземни образци или космически кораби. Официални лица потвърдили, че такива няма, въпреки че признал, че все още има неразгадани въздушни феномени, заснети на запис.

Последните коментари на Обама подчертават разликата между вярата в статистическата възможност за живот другаде във вселената и твърдението за директен контакт. Макар да потвърди вероятността за извънземен живот заради огромния мащаб на космоса, той подчерта, че няма появили се доказателства за посещение, нито публично, нито по време на неговия мандат.

Разговорът привлече внимание не само заради темата, но и заради краткия, ясен и сдържан начин, по който Обама го коментира, в контраст със сензационните спекулации в интернет. Уточнението му засили впечатлението, че макар да е научно отворен за възможности, той се опира на проверими доказателства, а не на конспиративни теории за тайни извънземни.