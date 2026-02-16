Секретна версия! Има връзка между убийството на Алексей Петров и труповете в хижа „Петрохан“ и на Околчица

Има топла връзка между убийството на бизнесмена Алексей Петров и шестте трупа, намерени в хижа „Петрохан“ и в района на Околчица във врачанския балкан, научи ексклузивно агенция BulNews.

В анонимен сигнал до редакцията ни са описани няколко свързани твърдения, част от които ще запазим в тайна.

Вероятно малцина си спомнят, че на 16-и август 2023 година, когато беше убит бившият съветник в ДАНС Алексей Петров, полицията блокира цяла София. Това, което тогава направи впечатление на професионалистите е, че единственият път, на който бяха изградени КПП-та за пътуващите, бе този в посока Монтана.

Още тогава BulNews публикува информация за щателните проверки точно на входа на прохода „Петрохан“:

„Логично възниква въпросът защо тогава се обръща толкова голямо внимание на трасето по този маршрут? Официално, разследващите не бяха обявявали някого за издирване и в този случай възниква питането за кого или кои са проверявали полицаите на временните пропускателни пунктове? Нали в първите часове от убийството на знаковия бизнесмен нямаше яснота кой е извършителят и от кого е логистиката. Дори и към този час не е изтекла никаква информация кой гръмна Алексей Петров.

Това е официално. Защо са спирали автомобилите, когато не са знаел кого да търсят в тях? Добре, идва лека кола, те я спират и какво проверят в нея: млад мъж, нисък или висок човек, дългокос или с брада? Дори да има такъв, това не означава, че е съпричастен с престъплението. А тогава се проверяваше всеки автомобил, без изключения. Доста труд и сериозен ресурс са били необходими за това и е повече от ясно, че целта е бил конкретен човек.



Очевидно, още от самото начало службите са подозирали кои са в основата на цялата организация и затова са преградили пътя им за изтегляне в посока „Петрохан“. И като се вземат предвид последните убийства в хижа в този район, нещата като че ли се наместват.

Възможно ле е някой от добре подготвените и въоръжени горски рейнджъри да е убил Алексей Петров? Защо, когато наемникът се навежда над него, той го моли на български „Пощади ме!“? Ами, ако килърът е грузинец или албанец?! Има ли вероятност двамата да са работили в миналото и жертвата да е разпознала стрелеца?

Не бива да се пренебрегва и фактът, че мъртвите горски рейджъри са били тактически добре обучени и отлично въоръжени. Вече се потвърди официално, че те са водели съвместни учения с полицията в Монтана.

„Тези хора имат дрон, който е по-добър от дроновете на „Гранична полиция“, тези хора имат оборудване, по-добро от това на служителите на МВР. И понеже стана въпрос за „Гранична полиция“ и този обект е в зоната на охрана от нея, там също възникват въпроси“, коментира бившият вътрешен министър Иван Демерджиев.



Ако обитателите на хижата все пак не са извършителите, възможно ли е поръчковият убиец да е получил съпорт от горските рейнджъри? Защо полицията блокира точно пътя към „Петрохан“, а не да речем, този към Перник или Благоевград? Възможно ли е килърът да е изведен от страната именно от някой от горските рейнджъри? Някак от само себе си изплува отговорът, че разследващите много добре са знаели цялата организация около подготовката на покушението на бившия съветник в ДАНС Алексей Петров.



И тук идва любопитното за шесторното убийство в хижа „Петрохан“ и на Околчица.

Убитият Алексей Петров беше в основата на слобката между ГЕРБ и ПП „Продължаваме Промяната“. Публично известно е, че именно той събира в манастир край София Бойко Борисов и факторите в новата партия.

На тази среща повече от ясно е, че са постигнати договореност, а гарант за тях е била бившата барета. Вече е ясно, че дадените от младите политици обещания не са спазени и очевидно Алексей Петров бе наказан и за това. Неверни са твърденията, че е премахнат от жената до него или от бизнес партньор. В сигнала до редакцията на агенция BulNews се твърди, че той е премахнат именно в качеството му на архитект на бъдещето правителство.



Кой обаче реши да отмъсти за неговата смърт?



Един от дългогодишните приятели на Алексей Петров беше свиреп подземен бос. Малцина знаят, че той има къща край Враца, в която всяко лято децата му идваха да играят, в компанията на добре въоръжени мъже. Този човек има подготвени хора и достатъчно финансов ресурс, за да организира отмъщението за приятеля си. Той може да изпрати 10 от своите охранители, които гръмнаха доста хора по време на прехода към демокрация, да премахнат тези, които смята за съпричастни към покушението срещу бившата барета. Пишем 10, защото приблизително толкова са АТВ-тaта, които са забелязани в село Гинци, ден преди намирането на първите три трупа.

На този етап няма никакви доказателства, че вторите три жертви, намерени в кемпер в Балкана край Враца, са били живи в него, когато возилото е паркирано там. Но за това ще стане дума друг път.

Повечето читатели биха дали за пример пуснатите записи, на които рейджърите уж се прощават и се договарят да се видят в едно друго измерение. Вещи анализатори твърдят, че кадрите са обнародвани с цел да се даде знак към определени хора на различни позиции в държавата, че има записи и не всичко е унищожено. Така да се каже, някой изпрати послание с пощенски гълъб на някого.



И няколко думи за ролята на ДАНС.



Първоначалните спонтанни думи на кмета на село Гинци, че първи в района на хижа “Петрохан“ са влезли екипи на ДАНС, са истина. Този човечец няма как да си го измисли, тъй като очевидно е далеч от тези неща. От службите отричат, тъй като сред труповете има и техни агенти, и това е огромен провал.“ Очевидно, по високите етажи на ДАНС е настъпила паника, смятат от BulNews, тъй като са допуснали да застрелят техни хора и ако това стане публично известно, ще предизвика много въпроси в обществото.

От BulNews смятат, че с голяма степен на вероятност може да се твърди, че в специалните служби са знаели добре какви ги вършат техните хора в района на хижа „Петрохан“, но не са допускали атаката срещу тях. Затова толкова настоятелно от разследването се пускат фитили за педофилия, хомосексуални отношения между мъжете, съществуването на секта, будизъм, трафик на мигранти през границата със Сърбия и т.н.



„Всеобщо е впечатлението, че за да прикрият своя провал, от ДАНС фабрикуват доказателства, които щедро се предоставят на гладните за информация национални медии. Неслучайно, повече от 2 седмици не се допуска никого до опожарената хижа. Трябва им време. Необичайното топло време стопи снега, а заедно с него в земята отидоха кървавите следи от убийството на тримата мъже.“



В сигнала до редакцията на агенция BulNews има още горещо инфо, но на този етап то ще остане в тайна, казват от медията.

