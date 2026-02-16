Авария на "Топлофикация София" остави на студено детски градини и клиенти в кв. "Дружба" 1

Авария на "Топлофикация София" остави 12 блока и две детски градини без топлоподаване в кв. "Дружба" 1 в София.

Засегнати са: бл. № 2, 3, 4, 5, 6, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 186, 187, ОДЗ 96 , ОДЗ 44.

Очаквано възстановяване на 18 февруари 2026, 10:30 часа. Абонатите получиха известие за аварията, чието отстраняване ще отнеме три дни по план.

В понеделник сутрин авария е спряла топлоподаването и към абонатите на ул. „Постоянство“ № 68 ул. „Климент Денчев“ №№ 7, 9 и 11 в кв. "Гео Милев". Очаквано възстановяване е на 18 февруари 2026, 10:30 часа.