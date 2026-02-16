  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +5
Пловдив: +4 / +8
Варна: +4 / +4
Сандански: +9 / +12
Русе: +4 / +6
Добрич: +2 / +4
Видин: +5 / +8
Плевен: +5 / +8
Велико Търново: +4 / +6
Смолян: -1 / +2
Кюстендил: +5 / +8
Стара Загора: +2 / +3

Подсъдимият по делото „Дебора“ осъди Районния съд в Пловдив за забавено правосъдие

  • Сподели в:
  • Viber
Подсъдимият по делото „Дебора“ осъди Районния съд в Пловдив за забавено правосъдие
A A+ A++ A

Подсъдимият по делото „Дебора“ Георги Георгиев осъди Районния съд в Пловдив заради забавено правосъдие, след като наказателният процес срещу него беше върнат в изходна позиция заради отвод на съдебния състав.

Окръжният съд в Стара Загора прие, че близо една година съдебни заседания са се оказали напразни, тъй като съдебна заседателка е участвала в протести и е изразявала публични позиции по случая с пострадалата Дебора Михайлова. Това е породило съмнения в безпристрастността ѝ и е наложило целият състав да се отведе, а делото да започне отначало.

Съдът подчертава, че заседателката е трябвало сама да декларира ангажираността си още при разпределянето ѝ по делото. Тъй като това не е сторено навреме, процесът се е забавил с 11 месеца и 26 дни — период, през който Георгиев е бил задържан под стража.

Магистратите приемат, че това представлява нарушение на правото на разглеждане на делото в разумен срок и води до неимуществени вреди – стрес, несигурност и накърнено доверие в правосъдието.

Затова Районният съд – Пловдив е осъден да плати на Георги Георгиев 500 евро обезщетение, плюс законна лихва от 25 февруари 2025 г. до окончателното плащане.

Искът на Георгиев беше за много по-голяма сума – над 13 хил. евро, но съдът го уважи частично. Решението на Окръжен съд Стара Загора може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в Пловдив.

#Дебора

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Правосъдие
Последно от Правосъдие

Всички новини от Правосъдие »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите