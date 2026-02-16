Свлачища затвориха пътища в Смолянско

Проливни дъждове активираха мащабни свлачища, прекъснаха електрозахранването и нанесоха сериозни инфраструктурни щети в област Смолян днес. Бедствената ситуация засегна ключови пътни артерии и остави цели населени места в изолация, съобщи заместник областният управител Андриян Петров, цитиран от БТА.

Републиканската пътна мрежа поддава

Инфраструктурата в региона не издържа на водния натиск, като един от основните пътища в Родопите – път II-86 (Смолян – Средногорци), е частично блокиран. При километър 118+600, в участъка между селата Търън и Равнища, огромна скална маса се е свлякла върху платното, ограничавайки движението само в едната лента.

Още по-критична е ситуацията по направлението село Бял извор – град Неделино (път III-8652). Малко преди разклона за село Средец част от пътното платно е буквално пропаднала, което създава реален риск за преминаващите автомобили. Движението се извършва само в лявата лента при повишено внимание.

Мугла: Остров на бедствието

За пореден път село Мугла се превръща в символ на инфраструктурната изолация в региона. Пътят до населеното място е практически унищожен, превръщайки се в речно корито.

"Ситуацията е много зле, пътищата са изнесени максимално, на места има дълбоки ями между 50 и 70 сантиметра. Всички дерета се стичат като реки по пътя", заяви заместник-кметът на Община Смолян Мариана Цекова.

Достъпът до селото е толкова компрометиран, че екип на "Български пощи" е успял да достави пенсиите на възрастните хора единствено с помощта на трактор, преминавайки през черния път откъм Тешел. Този "авариен" режим на работа подчертава липсата на устойчиво решение за свързаността на селото.

Паднали стени и прекъснат ток

Водната стихия е нанесла удари и в архитектурния резерват Широка лъка, където подпорна стена е рухнала в реката, застрашавайки намиращ се в близост гараж.

В същото време, паднали дървета са прекъснали електропроводи, оставяйки без ток шест населени места в общините Девин и Доспат. Аварийните екипи работят на терен, но сложният релеф и продължаващата нестабилност на земните маси затрудняват бързото възстановяване на захранването.

В момента комисия от община Смолян описва щетите, но мащабът на разрушенията повдига въпроса за ефективността на превантивните мерки и качеството на пътната поддръжка в един от най-рисковите райони на страната.