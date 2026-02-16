Рубио: Тръмп е „дълбоко ангажиран“ с успеха на Унгария и Орбан

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви по време на посещение в Будапеща, че президентът Доналд Тръмп е „дълбоко ангажиран“ с успеха на Унгария и на нейния премиер Виктор Орбан. Рубио описа отношенията между двете страни като изключително силни, като подчерта, че близките лични връзки между Тръмп и Орбан са ключовият фактор зад настоящото състояние на сътрудничество между САЩ и Унгария.

Според Рубио връзките са влезли в това, което той нарече „златна ера“, не само заради сходството на обществени възгледи, но и заради директната и нарастваща връзка между двамата лидери. Той отбеляза, че не трябва да има съмнения относно отношението на Тръмп към Орбан, спомняйки си взаимодействията им по време на първия президентски мандат на Тръмп и подчертавайки, че връзката е станала още по-близка през втория му мандат.

Рубио посочи, че Вашингтон разглежда успеха на Унгария като пряко свързан със собствените му интереси, особено в Централна Европа, и заяви, че Тръмп би се ангажирал лично, ако Унгария се сблъска с икономически трудности, препятствия за растеж или заплахи за стабилността.

Рубио също отговори на въпроси за разширяващото се сътрудничество на Унгария с Китай, стратегически конкурент на САЩ. Той посочи, че страните неизбежно преследват собствените си национални интереси, дори когато те не съвпадат напълно с интересите на съюзниците. САЩ, подчерта той, не очакват някоя страна да се изолира от другите и разбират, че географията, историята, икономическите реалности и бъдещите предизвикателства оформят националните решения.

Рубио добави, че докато Вашингтон изразява притеснения към партньорите, контактите с Китай са неизбежни, отбелязвайки, че САЩ също поддържат отношения с Пекин и че се очаква Тръмп да пътува там през април. Според него би било нереалистично две големи световни сили да избягват контакт, въпреки сериозните различия помежду им.

Унгария се е превърнала в значителна дестинация за китайска търговия и инвестиции, като Будапеща активно привлича китайски капитал чрез данъчни стимули и подкрепа за инфраструктурата. Тази политика привлече вниманието на Вашингтон, но Рубио я определи като част от суверенната икономическа стратегия на Унгария, а не като повод за конфронтация.

По отношение на войната в Украйна Рубио заяви, че САЩ изглеждат единствената страна, способна да доведе Украйна и Русия до масата за преговори. Той посочи, че нито ООН, нито европейските страни не са успели да го направят. Рубио подчерта, че Вашингтон не се опитва да налага споразумение или да принуждава която и да е страна към нежелано решение, а иска да помогне за прекратяване на конфликта, който той описа като изключително разрушителен. Той отбеляза, че Тръмп е вложил значително време и политически капитал в мирните усилия, въпреки че преговорите са застанали на ключови въпроси, особено по териториални претенции, където Русия продължава да държи твърди позиции.

Рубио също свърза минали решения на САЩ директно с връзката Тръмп–Орбан. Той каза, че едногодишното изключение, което Унгария получи от американските санкции миналата година, позволявайки ѝ да продължи да използва руски нефт и газ, е било предоставено благодарение на близките връзки между двамата лидери. Според Рубио Вашингтон желае икономиката на Унгария да се развива добре и вижда това като обслужващо националните интереси на САЩ, особено докато Орбан остава на власт.

Продължаващата зависимост на Унгария от руски енергийни източници след началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 г. е предизвикала критики от някои партньори в ЕС и НАТО. Отхвърляйки твърденията, че Унгария се изолира международно, Рубио посочи постоянни американски корпоративни инвестиции, като отдаде заслуга на това на силното ръководство и благоприятната бизнес среда. Той посочи енергетиката като ключов сектор за по-нататъшно двустранно сътрудничество.

Рубио добави, че отношенията между САЩ и Унгария са толкова близки, колкото може да си представи, не само на думи, но и на практика, като цитира наскоро подписано споразумение, базирано на среща в Белия дом през ноември. Той изрази надежда, че това споразумение ще бъде последвано от много други.

От своя страна Орбан заяви, че Унгария ще продължи да подкрепя мирни инициативи, водени от САЩ, с цел прекратяване на войната в Украйна. Той повтори мнението си, че конфликтът не би започнал, ако Тръмп е бил президент тогава, и добави, че без Тръмп сега перспективите за мир са минимални. Орбан добави, че Унгария остава готова да приеме мирна среща в Будапеща, ако обстоятелствата го позволят.

Орбан призна, че Унгария е имала разногласия с други западни партньори относно подхода си към Русия, включително отказа да изпраща оръжие за Украйна и противопоставянето на плановете на Европейската комисия за постепенно изключване на руския газ и втечнен газ до края на 2027 г. Тези различия допринасят за текущото напрежение между Будапеща и Брюксел.

Описвайки връзките с Вашингтон, Орбан заяви, че те са навлезли в нова „златна ера“ след завръщането на Тръмп в Белия дом. Той посочи, че сегашното ниво на сътрудничество е безпрецедентно в над тридесетгодишната му политическа кариера, както по отношение на баланс, така и на приятелско отношение. Орбан лично благодари на Тръмп и заяви, че от януари миналата година 17 американски инвестиции са били одобрени в Унгария – цифра, която той определи като рекордна за няколко десетилетия. Той също изрази признателност за безвизовото пътуване на унгарци до САЩ.