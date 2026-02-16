НИМХ издаде предупреждение за опасно време в цялата страна

Дълбок средиземноморски циклон ще връхлети България във вторник (17 февруари), носейки рязко влошаване на времето. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде предупредителни кодове от първа и втора степен за цялата страна. Синоптиците предупреждават за сложна метеорологична обстановка, разделяща България на две зони – зимна буря на запад и поройни дъждове на юг.

Снежна блокада на Северозапад

Най-критична се очаква да бъде ситуацията в Северозападна България и високите полета на Западна България. Там дъждът бързо ще преминe в сняг, като прогнозите сочат натрупване на нова снежна покривка между 20 и 30 сантиметра. Това създава сериозни предпоставки за затруднения в трафика, особено през старопланинските проходи "Петрохан" и "Витиня", където комбинацията от обилен снеговалеж и падащи температури може да изненада неподготвените шофьори.

Воден удар на юг и риск от наводнения

Докато западът ще бъде скован от сняг, Южна и Югоизточна България ще бъдат подложени на интензивни валежи от дъжд. За областите в крайния юг е в сила оранжев код, като очакваните количества са между 50 и 60 литра на квадратен метър за едно денонощие. Тези стойности са критични и могат да доведат до бързо повишаване на речните нива и локални наводнения, особено в районите с лоша инфраструктура за отводняване.

За Русе и Североизточна България сценарият е различен, но не по-малко опасен. Тук основната заплаха идва от силния североизточен вятър, който ще нахлуе заедно със застудяването. Очаква се валежите да започнат като дъжд, но с понижаването на температурите към вечерта да преминат в мокър сняг.

Тази комбинация – силен вятър и влажен сняг – е "рецепта" за обледяване на жици и дървета, което създава реален риск от прекъсване на електрозахранването в малките населени места. Шофьорите в Лудогорието и по поречието на Дунав трябва да бъдат особено внимателни за поледици и намалена видимост.

Температурите ще се движат в широк диапазон – от 2-3 градуса на северозапад до 10-12 градуса в крайните югоизточни райони, преди студеният фронт да обхване цялата страна в сряда.