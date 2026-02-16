  • Instagram
Разкриха показанията на бащата на Николай Златков

Разкриха показанията на бащата на Николай Златков
Бащата на 22-годишния Николай Златков, едно от телата, открити в кемпера-ковчег край връх Околчица, разкри смразяващи детайли за функционирането на групата на Ивайло Калушев. Показанията му, част от масива от 147 страници, внесен в Народното събрание, потвърждават тезата за класическа сектантска структура с международни разклонения и неясен финансов гръб.

Докато прокуратурата и МВР все още сглобяват пъзела на шестте трупа, намерени между хижа "Петрохан" и Врачанския Балкан, разказите на близките повдигат завесата над икономическата и психологическа принуда, упражнявана върху жертвите.

Мексиканската връзка и въпросът за парите

Ключовият момент в показанията на бащата, цитиран от bTV, касае посещението му в Мексико – период, който се оказва критичен за радикализацията на групата. Родителят е пътувал до латиноамериканската държава в опит да разбере в какво е замесен синът му. Там той се е сблъскал със стена от мълчание по най-важния въпрос – финансирането.

"На логичните от мен въпроси кой плаща и откъде са парите за този имот и кой му дава право да държи малолетни деца, безскрупулно и безчувствено ми бе отговорено, че не е моя работа", гласят показанията на бащата пред разследващите.

Този отказ за информация е червен флаг за финансови схеми. Поддръжката на група хора в чужбина, скъпите пътувания и водолазните обучения изискват значителен ресурс, чийто произход остава неизяснен от властите вече години наред.

Униформи и изолация
Свидетелствата разкриват типичните белези на тоталитарен контрол. При редките срещи със сина си – винаги кратки и контролирани – бащата забелязва пълната унификация на членовете.

"Винаги като се виждахме, той беше облечен в униформа. Всички други от обкръжението на Ники бяха с подобна на неговата униформа", разказва родителят.

Според него срещите с лидера Ивайло Калушев са били напрегнати, като на "гуруто" му е било "видимо неприятно" присъствието на външен човек, който задава рационални въпроси. Бащата отбелязва и още един тревожен факт – манипулацията на дигиталното пространство. Според него цялата информация в интернет и в сайта на организацията се е "редактирала сериозно", за да се поддържа фалшив публичен образ на нормалност.

Хронология на провала
Внасянето на тези документи в Народното събрание е ясен сигнал за липса на доверие в способността на прокуратурата да проведе обективно разследване. Случаят "Петрохан" ескалира в началото на февруари 2026 година, когато бяха открити телата на трима мъже в опожарената хижа, а дни по-късно – и телата на Калушев, Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев край връх Околчица.

Разпитите на бащата на Николай доказват, че семейството е търсило отговори в продължение на 12 години. Фактът, че групата е оперирала безпрепятствено между България и Мексико, въвличайки и непълнолетни, поставя тежки въпроси пред службите за сигурност, които тепърва ще трябва да обясняват бездействието си

