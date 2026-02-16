Алберт Попов с горещи думи след драмата

Олимпийското участие на надеждата ни в алпийските ски Алберт Попов се разви по ужасяващ начин.

Попов бе един от многото отпаднали още в първия манш на слалома при мъжете.

Надпреварата бе белязана от ужасяващи условия. Неспирният силен снеговалеж направи пистата много тежка, а сложното трасе, което италианският треньор бе наредил не улесняваше състезателите.

Показателно е, че 11 от елитните участници с предни стартови номера отпаднаха, а сред тях за съжаление бе нашият Алберт Попов.

Дори и тези, които успяваха да завършат го правеха с доста слабо за стандартите си време, стараейки се просто да пресекат финалната линия и да получат нов шанс във втория манш.

За съжаление състезанието на Алберт Попов продължи само 22 секунди, когато българинът пропусна врата, слагайки край на участието си.

Подобна бе съдбата на Алберт Попов в дебютната му Олимпиада през 2018-а, докато преди четири години в Пекин той завърши на престижното девето място в слалома.

За съжаление от надпреварата отпадна и вторият ни представител Калин Златков, който се пусна с 40-и стартов номер, но бързо приключи олимпийското си участие.

"Чувствах се супер. Идеята беше в първите три врати да усетя как работи материалът и как връща снегът.

Минах първите две трудни секции, почувствах се много комфортно и започнах да напъвам.

Точно три врати преди комбинацията един завой ме свлече, изгубих линията и оттам грешката ме изкара от трасето", коментира Попов пред БНТ.

"Днес беше ясно, че ще има 15–20 човека, които ще слязат от по-добрите номера. Имаше много шанс, но не исках да карам с резерви. Предпочитам да знам, че съм тръгнал с цел атака, отколкото да се пазя", добави той.

Попов подчерта, че тежките условия не са били оправдание.

"Аз съм силен в такива моменти. В Китцбюел първото ми влизане в топ 10 беше при подобно време. Може би една врата не нацелих както трябва и това ми коства цялото трасе."