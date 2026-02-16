Живущи сигнализират за продължаващ незаконен строеж на бул. „Тотлебен“ в София

Жители на жилищна сграда в столичния квартал „Крива река“ алармират за продължаващ незаконен строеж на адрес бул. „Тотлебен“ 89А, който по техни думи е започнал още през септември миналата година и продължава до сега, без институциите да са реагирали на подадените сигнали.

Според информацията, предоставена от читатели на медията, още от септември е започнало леене на бетон и преустройства върху общинска или прилежаща площ пред сградата. По думите им са подадени множество жалби до компетентните институции, включително от живущите във входа, но до момента не е получен официален отговор или предприети видими действия.

Гражданите твърдят, че строителните дейности не само не са спрели, но дори са се разширили, като е обхванато и съседно помещение, което също се използва за продължаване на строежа. По техни думи на мястото са монтирани чадъри, закрепени директно в земята и бетона.

Жителите изразяват съмнения, че след подаването на сигналите е възможно да се упражнява нерегламентирано влияние върху общински служители, за да не се предприемат проверки или санкции.

По информация на гражданите, един от търговските обекти, свързани със строежа, се оперира от фирма „Фаст Фор Френдли“ ЕООД, като на мястото вече функционира един магазин, а се изгражда и втори.

Живущите твърдят още, че по време на общо събрание на входа един от участниците в строителните дейности е отправял заплахи за съдебни искове срещу тях, с аргумента, че му пречат да работи. Според същите източници, собствениците на обектите са заявявали, че земята пред блока била тяхна собственост и че имали право да извършват каквито дейности преценят, но не искат да покажат документи да го докажат.

Допълнително напрежение създава и фактът, че работниците, ангажирани със строежа, по думите на живущите, ежедневно паркират автомобилите си в платената „синя зона“ с вдигнати капаци, без да заплащат такси. Гражданите твърдят, че при направени забележки на няколко пъти през деня са били отправяни заплахи, включително към възрастни жени от сградата.

Според подателите на сигнала, лампите на обекта светят през цялата нощ, което поражда допълнителни съмнения за нерегламентирана дейност извън допустимите часове за строителни работи в жилищен район.

Редакцията публикува сигнала и предоставените снимки в обществен интерес. При получаване на отговори от Столична община, районната администрация и други компетентни институции, те ще бъдат публикувани незабавно.