„Анталия 2026“ – бизнес събитие за туризъм

В София е един от емблематичните хотели Iintercontinental Hotel Sofia се проведе бизнес събитие организирано от една от големите туристически агенции в Турция и по – специално в Анталия и Алания – UTG Travel Agency.

Анталия и Алания са предпочитани дестинации от туристи от цял свят.

С годините този район се обособил като място за почивка, забавление и време със семейството. Самият район е интересен заради богата си история и култура, но не последно място и с изключително вкусната храна.

Всеизвестен факт за турските хотели е, че те са гостоприемни и имат много добро ниво на обслужване и внимание към гостите си.

UTG Travel Agency е доказан професионалист като компания с добрите си взаимоотношенията с хотелите в района, с отлично организираните си екскурзии до популярни места за гостите, както и изградените партньорства с агенции от цял свят.

И точно този огромен опит, познаване на бизнеса и най- вече пазара са предпоставка за провеждане на туристическо събитие, което да бъде полезно за всички.

Бяха представени множество хотели от Алания и Анталия. Присъстващите бяха български туристически оператори, които са доказали се компании в организирането на екскурзии и почивки.

Бяха обсъдени детайли от предстоящият сезон 2026 – какви туристи се очакват да посетят района, от кои държави ще преобладават и най-вече какви изисквания ще бъдат задоволени.

Представителите на хотелите споделиха, пред какви предизвикателства са изправени за новия туристически сезон и какви изненади се подготвят за техните гости.

Естествено, никой от присъстващите не беше изненадан, защото хотелиерите доказват за пореден път, че са безкомпромисни в предлагането на високо ниво услуга за своите клиенти.

От самите презентации на различните хотели стана ясно, че гостите ще получат висококачествена услуга на добра цена и това е сигурна гаранция за добра почивка и преживяване.

Различните активности и развлечения, които се предлагат от хотелите ще допринесат за прекрасно изживени моменти и най – вече красиви спомени.

Партньор на събитието е Destinations TV. Първият български сателитен канал за пътувания, туризъм и приключения.

На бизнес форума присъстваше собственик на един емблематичен хотел в Алания – господин Şükrü Cimrin, Sunprime C-Longe Hotel. Хотелът е популярен заради иновативният подход, които предлага към храната. Здравето е поставено на първо място и хотела се стреми да бъде както място за почивка, ваканция и събития, така и място където се наслаждаваш на здравословно отгледана и приготвена храна.

Но… разговорите с двамата господа може да ги гледате ексклузивно по Destinations TV.

Събитието продължи в неформална атмосфера на вечеря и разговори между приятели. И разбира се точно в негов стил, светският пиар Наско Лазаров подари на събитието онази изисканост и класа с присъствието на Наталия Гуркова – Мис България. Бизнес дама с усет за успех!

А на всички, които все още не са решили за своите почивки то разгледайте Анталия и Алания. Красиви места, добри хотели, вкусна храна, море, забавления и приключения.