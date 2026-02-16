Доц. Околийски се спряга за здравен министър в евентуалния нов кабинет?

Доц. Михаил Околийски най-вероятно ще оглави Здравното министерство в евентуалния кабинет на Андрей Гюров, научи Zdrave.net.

Доц. Околийски има огромен опит в здравния сектор. Представител е на Световната здравна организация (СЗО) за България от 2014 г до 2023 г. Бил е заместник-здравен министър, когато министър беше проф. Христо Хинков, както и председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Доц. Околийски е ръководил направление "Психично здраве“ в Националния център по обществено здраве и анализи. Член е на Изпълнителния комитет на Европейската мрежа за оценка на услугите за психично здраве (ENMESH).

Освен медицина, той е завършил и социална терапия в университета Хумболт в Германия, където придобива и докторска степен по психотерапия.

Доц. Околийски е сред учредителите на Коалиция HPV, чиято цел е изкореняване на заболяванията, свързани с човешкия папилома вирус.

Автор е на редица доклади и семинари в страни от Европа, Азия и САЩ. Има публикации в български и международни научни списания и в Международната енциклопедия по сексология.

Въпреки непрекъснатите турбуленции в сектора, името му никога не е забърквано в скандали и е определян като неконфликтна и компромисна личност.