Илиян Василев: Кръговратът на мутренската власт се затваря

Кръговратът на мутренската власт се затваря.

Когато Борисов дойде на власт, част от шефовете на силовите групировки, които не приеха новия ред, бяха елиминирани - физически или икономически. Други бяха „убедени“, че е време да сменят анцузите с костюми. Да престанат с показния рекет и кражбите на коли - поне в стария им, груб формат - и да влязат в институциите. Получиха концесии за боклук, плажове, паркинги. Достъп до банки, застрахователи, обществени поръчки. Някои станаха депутати, министри, кметове. Подземието се институционализира. И кротнаха.

Това припомня във "Фейсбук" Илиян Василев.

Този модел работи само при едно условие - има перспектива за власт, а през властта - за ресурс, защото голяма част от бизнесите им не са пазарно доказуеми, а изискват постоянни нови поръчки и връзка с публичен ресурс.

Днес тази перспектива изглежда разклатена. Ако в следващия парламент Борисов и Пеевски не разполагат с достатъчно депутати, за да гарантират контрол върху публичните потоци и регулаторите, целият механизъм започва да скърца. А когато достъпът до ресурс е под въпрос, се връщах към "букалките".

Тогава политическата конкуренция се пренася извън нормалния терен. Влиза палежи, убийства, заплахи - страхът. Влизат внушенията. Влизат показните престъпления.

Петрохан беше първият тревожен маркер - независимо от интерпретациите, внушенията и опитите за пренасочване на вниманието. Там обществото усети, че броят на жертвите сякаш няма значение, а информационната рамка се конструира предварително.

Подпалването на автомобил и опитът за палеж на дома на кмета в Бистрица вече звучат като друг тип послание - по-директно, по-примитивно, по-познато от 90-те. Когато институционалният чадър отслабва, на преден план излизат самите изпълнители.

Посланието е елементарно:

„Или ще изберете нашите, или се връщаме към стария режим на рекет.“

Историята показва нещо просто - когато Борисов и Пеевски потънат информационно, когато престанат да са в центъра на публичния дебат, това рядко означава слабост. По-често означава, че действат през други канали. Тихо. Подмолно. Без да поемат директна отговорност.

Страхът е инструмент.

Паниката е инструмент.

Демонстрацията на сила е инструмент. В безскрупулната битка за власт на всяка цена.

Но има и нещо друго - обществото вече е уморено от този цикъл. И колкото по-очевиден става механизмът, толкова по-трудно е да бъде продаден като „случайност“.



Забравих - едни мутри, от улицата, които извършват престъпленията, няма как да бъдат разследвани от другите мутри, които са в институциите.

Не е сложно. Въпросът е дали хората ще разпознаят модела навреме.