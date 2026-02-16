  • Instagram
Алберт Попов отпадна от Зимната олимпиада

Алберт Попов не успя да финишира на пистата "Стелвио“ в Бормио. За слалома от Олимпиадата бяха заявени общо 96 състезатели, а най-добрият ни скиор се пусна 18-и.

Българинът приключи участието си още в началото на първия манш.

Сънародникът ни започна с изоставане от 0,73 стотни, но не се справи с първата смяна на ритъма и отпадна.

Редица фаворити в състезанието, включително Пако Раса, Лукас Пинейро Бротен, Мануел Фелер, също не завършиха. Само сред първите 27 спуснали се – 10 бяха отпадналите заради невъзможност да завършат спускането си по пистата „Стелвио“ в Бормио.

Българинът Калин Златков, със стартов номер 40, също ще участва в спускането.

