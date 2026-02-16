Западни разузнавателни източници посочват, че бивши вербовчици и пропагандатори на руската частна военна компания „Вагнер“ сега се използват като канали за саботажни операции, подкрепяни от Кремъл, в Европа. Според Financial Times, тези служители използват съществуващите си мрежи, за да вербуват европейци – особено хора в икономически затруднения – за извършване на насилствени действия на територията на НАТО.

Оперативният статус на „Вагнер“ остава неясен от юни 2023 г., след проваления бунт срещу руското военно ръководство и смъртта на основателя на компанията, Евгений Пригожин. Преди това вербовчиците на „Вагнер“ се фокусираха върху набирането на млади мъже от селските райони на Русия за изпращане в Украйна. Според един западен разузнавателен служител, руското военно разузнаване сега „използва наличния талант“, прилагайки мрежата на „Вагнер“ за саботажи в Европа.

По-широката кампания на Москва за дестабилизация и саботаж през последните две години има за цел да подкопае западната подкрепа за Украйна и да предизвика социални размирици. С намаляването на тайните оперативни лица в Европа поради многократни дипломатически експулсации, руското разузнаване все повече разчита на посредници като „Вагнер“ за реализиране на своята програма. Европейски разузнавателни източници потвърждават, че мрежата на „Вагнер“ е ефективна за тези операции, макар и често грубо изпълнена.

Вербуваните лица обикновено са финансово мотивирани и социално маргинализирани, с ограничена насока или цел. Оперативните служители на „Вагнер“ дават инструкции, вариращи от подпалване на автомобили на политици и складове с хуманитарна помощ за Украйна до представяне като екстремистки пропагандатори. Европейски официални лица отбелязват, че съществуващата мрежа от пропагандатори и вербовчици на „Вагнер“ предоставя на руското разузнаване готов канал, способен да таргетира конкретни аудитории с културна и езикова близост.

Оперативната сигурност при тези усилия обикновено включва няколко „слоя посредници“, което осигурява възможност за отричане от страна на руското разузнаване (ГРУ). Служителите на „Вагнер“, които имат дългогодишни връзки с ГРУ, действат като посредници между агенцията и аматьорите саботьори. Междувременно ФСБ на Русия обикновено разчита на престъпни мрежи и диаспорни общности в съседни страни, но тези канали се считат за по-малко ефективни за масово вербуване.

Силното онлайн присъствие на „Вагнер“, което преди се фокусираше върху руска аудитория, сега е адаптирано за международно вербуване. Сложни канали в Telegram и акаунти в социалните мрежи се използват за привличане на нови участници, включително група британски граждани в края на 2023 г. Европейските разузнавателни служби постепенно картографираха по-широката мрежа от оперативни лица на „Вагнер“ и „използваеми“ агенти след този инцидент.

Властите отбелязват, че използването на посредници от „Вагнер“ позволява на руското разузнаване да разширява саботажните кампании ефективно и икономично, но същевременно намалява оперативната компетентност и секретност. Европейските служби за сигурност съобщават, че са предотвратили повече атаки, отколкото са успели да се осъществят. Полша наскоро потвърди присъди за руснаци, замесени в вербуването на хора за „Вагнер“, което подчертава продължаващата правна и разузнавателна реакция на операциите на мрежата в Европа.