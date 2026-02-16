Цивилните жертви в Украйна нарастват с 26% през 2025 г. заради интензивни руски удари

Броят на цивилните жертви в Украйна се увеличи рязко през 2025 г., като бомбардировките и ракетните удари нараснаха с 26% спрямо предходната година. Това отразява засилването на руските атаки срещу украински градове и критична инфраструктура, според данни на мониторинговата група Action on Armed Violence (AOAV).

Според AOAV през миналата година 2 248 цивилни са загинали, а 12 493 са били ранени при насилие причинено от удари в Украйна, като средно повече хора са били засегнати при един удар. Средно по 4,8 цивилни са били убити или ранени на удар, което е ръст от 33% спрямо 2024 г. Най-смъртоносният единичен удар е станал в Днипро на 24 юни, когато руски ракети поразяват пътнически влак, жилищни сгради и училища, в резултат на което загиват 21 души, а 314 са ранени, включително 38 деца.

Иън Овъртън, изпълнителен директор на AOAV, заяви, че статистиката показва по-широкия срив на сдържаността в съвременните конфликти, като принципът на пропорционалност във войната е „на ръба на пречупване“ в няколко театъра на бойни действия, включително в Газа, Судан, Конго и Украйна. Умишлените атаки срещу цивилни или цивилна инфраструктура, които надхвърлят военното необходимо, представляват военни престъпления, но Овъртън предупреди, че ерозията на отчетността вече е широко разпространена.

През 2025 г. ракетните и дроновите удари в Украйна се случваха почти всяка нощ и продължиха и през 2026 г., оставяйки милиони хора без надежден достъп до електричество, отопление или вода. Най-големият единичен рейд, регистриран от AOAV, се е състоял на 9 септември, когато украинска територия е била ударена от 805 дрона и 13 ракети. Мониторинговата група събира данните си от англоезични медийни доклади, методология, която последователно подценява реалния мащаб на жертвите поради непълно отразяване.

По света AOAV е регистрирала общо 45 358 цивилни жертви от експлозивно насилие през 2025 г., спад спрямо 61 353 през 2024 г. От тях 17 589 са загинали, а 27 769 са били ранени. Общото намаление се дължи главно на примирието в Газа, където броят на цивилните жертви е намалял с 40% спрямо предходната година. Израелските власти потвърдиха, че данните на здравното министерство за Газа — 70 000 убити от октомври 2023 г. — са приблизително точни. Само през 2025 г. са регистрирани 25 718 убити палестинци и 62 854 ранени, което показва значителната разлика между англоезичното отразяване и действителните жертви.

Страните, причинили най-много цивилни жертви миналата година, са Израел и Русия, отговорни за съответно 35% и 32% от съобщените смъртни случаи и ранени от експлозивно насилие. Други зони на конфликт с значителни цивилни жертви са Судан и Мианмар, с регистрирани съответно 5 438 и 3 178 жертви.

Овъртън подчерта, че се оформя модел на безнаказаност в зоните на конфликти. „В Украйна, Мианмар, Газа и Судан посланието е едно и също“, каза той. „Когато безнаказаността се нормализира, военните престъпления престават да бъдат шокиращи изключения и започват да изглеждат като метод на водене на война.“

Тази тенденция илюстрира нарастващия човешки разход на съвременните конфликти, при които както градските центрове, така и цивилната инфраструктура все повече се оказват в кръстосания огън на продължителни военни операции.