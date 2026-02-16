  • Instagram
Осъдиха на 20-години затвор съпруга на Евгения Владимирова

Осъдиха на 20-години затвор съпруга на 33-годишната Евгения Владимирова – Орлин Павлов. През 2021 г. тялото на младата жена беше открито в куфар във водоем край Перник. Бащата на Орлин – Пламен Владимиров- беше признат за невинен.

Първоначално двамата обвиняеми получиха доживотни присъди от Софийския апелативен съд. През декември обаче казусът претърпя обрат – Върховният касационен съд отмени това решение и върна делото за разглеждане от друг съдебен състав заради опасения за допуснати процесуални нарушения.

#Евгения

