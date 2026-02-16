Картата за градския транспорт в София влиза в телефона ни

Скоро картата за градския транспорт в София ще може да бъде в телефона ни - в дигиталния портфейл.

"Работим със срок - в края на март да пуснем за първи път приложение, чрез което хората да могат да дигитализират своите пластики за ползване на обществения транспорт в София. Това ще се предлага първоначално за част от телефоните, тези, които са свързани с google портфейла, а за другите телефони ще има малко забавяне от техническа гледна точка", съобщи заместник-кметът по транспорт в София Виктор Чаушев в "България сутрин".

Как ще работи приложението

"Пластиката сама по себе си не изключва ползването на мобилното приложение. Пластиката е базовият начин за употреба. Тя не отпада. Мобилното приложение цели да улесни ежедневието на хората. С приложението те ще сканират QR кода, който е на пластиката. Чрез него картата се регистрира. С мобилното устройство, може и с часовник, допират върху валидатора и по този начин валидират пътуването си", обясни Чаушев пред Bulgaria ON AIR.

Така гражданите ще имат съвременни удобства. Приложението ще напомня, когато трябва да се зареди картата, като ще е възможно автоматично захранване.

Валидирането е задължително

"Валидирането е задължително. То е важно от гледна точка на застраховката за ползване на обществения транспорт. Просто ще се прави не вадейки портфейла си с картата, а допирате часовника или телефона", допълни заместник.-кметът по транспорт в София.