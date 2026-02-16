799 евро е минимумът за човек на месец

799 евро (1562 лв.) е минимумът, който трябва за издръжката на един работещ човек на месец, пресметнаха от КНСБ.

Това е доста над минималната заплата за тази година, която е в размер на 620,20 евро.

Синдикатът представи данните за т. нар. заплата за издръжка за четвъртото тримесечие на 2025 г. Това е необходимият нетен месечен доход, който да покрива основните нужди на работещите.

За тричленно семейство (двама възрастни и едно дете до 14 години) са нужни 1438 евро (2812 лв.). Необходимият за издръжка доход нараства с 1% на тримесечна и с 6% на годишна база, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той допълни, че 159 лв. повече са нужни за тричленно домакинство през 2025 г. в сравнение с 2024 г.

За последното тримесечие на миналата година цените на храните са нараснали с 1,3%, отбеляза заместник-директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучения Виолета Иванова. Групата на нехранителните стоки и услуги през последното тримесечие бележи увеличение от 0,7%. Наемите за жилища регистрират двуцифрен ръст на годишна база от 12,1%. Повишение на цените има и в секторите здравеопазване, образование и свободно време, както и при електроенергията и топлоенергията за жилищни нужди.

Към ноември 2025 г. се наблюдава намаление на дела на хората, които са с доход под заплатата за издръжка, каза още Виолета Иванова. Повече от половината от работещите се осигуряват на по-нисък доход от заплатата за издръжка (57,5%). Наетите, осигурени до минималната работна заплата (МРЗ) на пълно работно време, са 256 000, или 46% от общо осигуряващите се до МРЗ (554 000 души). Тази група работещи представлява 11,8% от всички наети на пълно работно време, или един на всеки осем души.

Ръстът на цените на храните в България остава сред най-високите в Европейския съюз, докато страната ни е с най-ниското ниво на заплащане, отбелязаха още от КНСБ. Необходимият доход за храна и обществено хранене е 627 лв. (321 евро) за 1 работещо лице. От синдиката настояват за повишение на заплатите с минимум 10% в частния сектор, като се смята, че това ще компенсира ръста на заплатата за издръжка за последната година. КНСБ апелира и за бързо приемане на редовен бюджет за тази година. Според синдиката с бюджета трябва да се гарантира 10% ръст на разходите за персонал.