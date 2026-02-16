МВР влезе в къщата на Ивайло Калушев в село Българи

След повече от две седмици на видимо бездействие и симулативни проверки, МВР най-после пристъпи към реални действия по "най-сложния криминален случай" за десетилетието. Тази сутрин, точно 16 дни след откриването на трите трупа край хижа "Петрохан", екипи на ОДМВР – Бургас и столични разследващи започнаха същински обиск в къщата на издирвания Ивайло Калушев в странджанското село Българи, съобщи "Флагман".

На мястото е пристигнал специализиран автомобил за ключарски услуги, а районът е отцепен. Въпросът, който виси със страшна сила обаче, не е какво ще намерят вътре, а защо влизат чак сега?

Фиктивните проверки и изгубеното време

Официалната версия на разследващите се пропуква сериозно при сблъсък с фактите от терен. Въпреки че още в началото на февруари имаше данни, че Калушев и групата му са се укривали именно в този имот, до момента реално претърсване не е правено.

На 6 февруари полицията е извършила само бегъл "оглед на двора", без да влиза в самата сграда. Тогава униформените са се задоволили да огледат чешмата, където според свидетели Калушев и спътниците му са правили ремонт. Къщата е останала заключена, а евентуалните доказателства вътре – недокоснати (или грижливо почистени) в продължение на цели 16 дни.

Сянката на "момичето от елита"

Още по-тревожни са детайлите около състава на групата, пребивавала в имота между 27 и 31 януари. Освен издирваните Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишния Сашо Макулев, в къщата е имало и четвърти човек – непълнолетно момиче.

Според източници на "Флагман", тя е дъщеря на "много богат и влиятелен човек". Странно "съвпадение" е, че докато лицата на мъжете се виждат ясно на камерите на бензиностанция в Бургас на 30 януари, момичето сякаш е невидимо за обективите там. То се появява на записите едва в района на Ихтиман на следващия ден, когато кемперът пътува обратно към София.

Това повдига съмнения за упражнен натиск върху разследването с цел прикриване на самоличността на момичето и нейната роля в събитията, предшестващи трагедията. Именно за нея Калушев пише в SMS до майка си на 31 януари, че "се намира в беда и ще я спасява".

Феодализъм по странджански

Обискът разкрива и друга нередност, типична за българската действителност – имотни измами. Докато по документи къщата на Калушев се простира върху скромните 510 кв.м., реално оградената площ е над 3 декара. Теленото ограждение навлиза дълбоко в чужди или общински територии, което до момента не е направило впечатление на местната власт или институциите.

Мексиканската връзка заглъхна

Междувременно, ключова нишка в разследването изглежда прекъсната. Мексиканският приятел на Калушев – Деян, който получи прощалното съобщение ("Сбогом приятелю, ние много се уморихме..."), е в неизвестност.

Вчера вечерта майката на един от издирваните – Николай, алармира в национален ефир, че телефоните на Деян са изключени от три дни. Това се случва малко след като той е бил инструктиран от Калушев да се върне в Мексико. Липсата на връзка с него може да означава, че разследващите са изпуснали (или са позволили да бъде изпуснат) важен свидетел, който може да хвърли светлина върху мотивите за тройното убийство.