Мая Манолова: Докато някои се чудят как да си платят сметката за ток, депутатите ще посрещнат следващия месец с 9% по-високи заплати

Мая Манолова: Докато някои се чудят как да си платят сметката за ток, депутатите ще посрещнат следващия месец с 9% по-високи заплати
Докато някои се чудят как да си платят сметката за ток, депутатите ще посрещнат следващия месец с 9% по-високи заплати. Това пише председателят на гражданската платформа "Изправи се.БГ" Мая Манолова.

"Вече заплатата на народен представител ще започва 4464 евро или близо 9000 лева. А като се добави участието в комисии, надбавката от 1% за всяка година стаж, безотчетните 2/3 от основната заплата за сътрудници накрая един народен избраник съвсем спокойно ще прибира по над 10 хиляди евро на месец.

И явно има защо - не пропуснаха възможност да ощетят гражданите, да неглижират техните проблеми, да обслужват спонсорите си и да защитават единствено техните интереси.

Впрочем, дори когато излязат в предизборна ваканция, ще получават високите си възнаграждения", пише още Манолова.

"Затова в оставащите седмици на този парламент силно ги съветвам да приемат Закона “Антиспекула" за контрол на цените, вместо да се занимават с въпроси към некомпетентни министри за това защо животът поскъпвал.

Иначе, като тръгнат да обикалят страната да агитират, ще бъдат посрещнати с камъни", твърди бившият омбудсман.

