БДЖ: Новият договор не гарантира по-високо качество на услугата

Няма да има съществена промяна в качеството на предлаганата от БДЖ услуга. Това мнение изказа пред БНР проф. Васко Василев, преподавател във Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков".

Миналата седмица Министерството на транспорта обяви, че за пръв път България отваря железопътния си пазар за частен превозвач и подписа договори за обществена услуга с БДЖ "Пътнически превози" и "Ивкони Експрес". Според министър Гроздан Караджов с това се приключва ключова реформа по Плана за възстановяване и устойчивост, без която страната е рискувала реална загуба на инвестиции за нов подвижен състав.

"На този етап нямаме достатъчно основания от това, което е известно от Министерството на транспорта, да твърдим, че ще има съществена промяна в качеството на услугата. Сключеният договор и реформата, която е широко прокламирана, всъщност не променя кой знае колко нещата от предишния договор за обществена услуга в България, освен че се появява нов частен железопътен оператор, който ще оперира на определен дял от мрежата. Това не би могло да доведе до съществена промяна в качеството, а и не представлява някакво развитие на транспортния пазар, защото тук не става въпрос за конкуренция, а става въпрос за просто разделяне на субсидията - досега беше на един оператор, сега ще бъде на двама оператори", обясни той.

По думите му има система за оценка на качеството, която фигурира в договора, но:

"Въпросът тук е до един много съществен момент при самия договор, което според мен променя договора и го превръща в регламент за субсидиране на железницата, а не договор по същество. Качеството представлява система за оценка на изпълнението на графика за движение, за чистотата на влаковете , нивото на оборудване на гари и влакове, информираност на пътниците. При нас обаче под задължение за обществена услуга, по закон, се разбира задължение за превоз и тарифно задължение, т.е. този, който е подписал договора за обществена услуга, поема задължение да има влакове и да предоставя някаква отстъпка в цената за определени групи пътници".

Субсидията е дарение, подчерта проф. Василев и добави мнението си: "Ако има реален договор за обществена услуга, нормално е да говорим за компенсация".

Според него предварителната цел е да се удовлетворят поети ангажименти в ПВУ, според които трябваше да има някаква реформа в железницата. "Получи се някаква, защото това не е реформа", смята той.

Държавата можеше да постави изисквания като задължения по договор, които да променят самата експлоатация и отношението към пътника, отбеляза проф. Василев.

Самото управление на железниците не представлява реклама на българските железници в момента в Западна Европа и затова интересът е слаб, подчерта още той. Според него обаче най-същественият момент е нивото на инфраструктурата. Той очаква обаче да се появят оператори от Централна Европа в близките 4-5 години.

"Не знаем какво точно предстои. Имаме само едни разговори и обещания на думи, но нищо черно на бяло", каза от своя страна Марио Нинов от КТ "Подкрепа".

"В постоянен контакт сме с нашите членове. За тези трансфери разбираме от медиите. Досега не сме имали нито една среща, която да е била на страните по КТД вътре в БДЖ, в която да е обсъждано нещо такова. Всичко са едни приказки във въздуха".

Нинов посочи, че не знае как трябва да се извърши миграцията на работещите:

"Леко сме обезпокоени. Редно е кандидатът, който иска да си напазарува или да си вземе даром служители, професионалисти, все пак би трябвало да направи някакъв контакт с тези хора и да каже какви условия предлага, защото пазарът на труда е голям. Хората, които в момента евентуално биха се прехвърлили от едното в другото дружество, може да предпочетат да отидат на трето място. Ако някой си мисли, че просто така местят едни бройки от тук - тук и тези хора отиват безропотно там - това няма да се случи, ако условията, които се предлагат, не са удовлетворяващи за хората".

Според него това си е концесия. "Тук обаче оставаме с впечатление, че няма задължение на този, който е спечелил поръчката, да прави нещо", отбеляза Марио Нинов.

По думите му опасенията са, че извънредният труд в държавния превозвач ще стане още по-голям. Единственото леко успокояващо нещо е, че в момента парите, които държавата ще отпуска за железницата, са доста повече, отколкото е отпускала досега - с 84 млн. евро повече, коментира той и добави, че въпросът е как тези пари ще бъдат употребени.

Проф. Василев се съгласи с казаното от Нинов и обобщи със съжаление, че за пътника няма кой знае колко оптимистични новини.