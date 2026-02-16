Бъдете внимателни, лавинната обстановка в планините се влошава
В планините е облачно и ветровито, съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския червен кръст. Очакват се превалявания от сняг. Има нова малка снежна покривка на височина над 2000 метра.
Не е подходящо за преходи, добри са условията за ски в зимните курорти. В повечето от тях съоръженията работят днес, освен големия влек на Ветровала, информираха от ПСС.
Лавинната обстановка се влошава, утре се очаква също да е ветровито и облачно с понижение на температурите.
Не е имало инциденти с туристи, казаха още от спасителната служба.
