  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +5
Пловдив: +4 / +8
Варна: +4 / +4
Сандански: +9 / +12
Русе: +4 / +6
Добрич: +2 / +4
Видин: +5 / +8
Плевен: +5 / +8
Велико Търново: +4 / +6
Смолян: -1 / +2
Кюстендил: +5 / +8
Стара Загора: +2 / +3

Бъдете внимателни, лавинната обстановка в планините се влошава

  • Сподели в:
  • Viber
Бъдете внимателни, лавинната обстановка в планините се влошава
A A+ A++ A

В планините е облачно и ветровито, съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския червен кръст. Очакват се превалявания от сняг. Има нова малка снежна покривка на височина над 2000 метра.

Не е подходящо за преходи, добри са условията за ски в зимните курорти. В повечето от тях съоръженията работят днес, освен големия влек на Ветровала, информираха от ПСС.

Лавинната обстановка се влошава, утре се очаква също да е ветровито и облачно с понижение на температурите.

Не е имало инциденти с туристи, казаха още от спасителната служба.

#планини

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Туризъм
Последно от Туризъм

Всички новини от Туризъм »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите