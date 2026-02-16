След проливните дъждове: Каква е обстановката в Смолянско

Наводнени къщи, свлачища и рухнала подпорна стена - такава беше ситуацията в неделя в Смолянско заради проливните дъждове. В по-късните часове, заради повишеното ниво на реката в село Барутин, се стигна до проблем с дига и изливане на сериозно количество вода от тръбите в близост до къщи. Екипи на пожарната отводняваха с помпи.

В ефира на „Здравей, България” заместник-областният управител на Смолян Адриан Петров увери, че към момента няма хора в опасност и ситуацията се нормализира. По думите му нивата на реките спадат, тъй като валежите са спрели към 18 ч. в неделя.

„Изсипали са се около 65-70 литра на кв. метър. Ситуацията в Барутин беше наистина тревожна. Има четири наводнени къщи в община Неделино. Очакваме новини и от Мадан. Там - в района на село Вехтино, беше залят мост, който откъсна една махала от света", каза той.

Петров посочи, че системата BG-ALERT не е била задействана. Електрозахранването вече е възстановено във всички населени места.