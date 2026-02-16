Ключова политическа седмица: Очаква се състав на служебния кабинет и дата за изборите
Започва ключова политическа седмица. Очаква се избраният от президента Илияна Йотова за служебен премиер Андрей Гюров да представи състав на служебен кабинет.
Илияна Йотова връчи мандата за съставяне на правителство на подуправителя на БНБ Андрей Гюров в четвъртък и му даде срок от една седмица за да избере състава.
Ако президентът одобри състава, ще издаде указ за назначаването на служебния кабинет. Заедно с това ще бъде издаден и указ за определяне на датата на предсрочните парламентарни избори. Най-вероятно те ще бъдат на 19 април.
Една от основните задачи пред новото правителство ще е организиране на предсрочни парламентарни избори.
