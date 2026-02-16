"Маркет Линкс" с моментна снимка: Партията на Румен Радев е първа

Кабинетът "Желязков" се движеше по второ по размер доверие. Устойчиво позициониране за правителството до лятото, след това видяхме спад. Това заяви пред БТВ социологът Добромир Живков, който представи новото социологическо проучване на "Маркет Линкс".

Пет политически формации в следващото Народно събрание, показа проучването.

Живков заяви, че най-големите потърпевши са от "Възраждане".

И напомни: Има грешки при социологията, защото около 15% решават за кого да гласуват дни преди вота.

15% от гласовете на Радев ще са от партиите в парламента, привлича 6% нови избиратели - такива, които досега не са гласували.