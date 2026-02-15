  • Instagram
Седмо място за Лора Христова в преследването при жените

Седмо място за Лора Христова в преследването при жените
Лора Христова ни зарадва с още едно силно представяне на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. След бронза в индивидуалното и 11-ото място в спринта, днес 22-годишната биатлонистка завърши седма в преследването на 10 км в Антерселва.

Христова не сбърка в нито една от 20-те си стрелби на огневия рубеж, като можеше да финишира и шеста, но беше изпреварена от германката Франциска Пройс. Седмото място на Лора е и най-доброто ни класиране в дисциплината на Зимни олимпийски игри след бронза на Ирина Никулчина в Солт Лейк Сити през 2002 година.

Милена Тодорова пък от своя страна, четвърта от спринта, се нареди на 14-а позиция. Състезателката от Троян направи общо три пропуска при стрелбата. И двете ни състезателки ще карат в масовия старт на 12.5 км, който е насрочен за събота, 21 февруари.

Победителка в преследването стана представителката на домакините Лиза Витоци.

