Делян Добрев: Не е вярно, че напускам ГЕРБ, оставам в партията
Не е вярно, че напускам ГЕРБ. Оставам в партията и ще продължа да помагам на всеки един от вас с каквото мога и ще бъда до всеки един така, както вие сте били винаги до мен в последните 20+ години.
Това написа във Фейсбук Делян Добрев по повод публикации в медиите, че напуска партията на Бойко Борисов.
"Няма нищо вярно в това, което излиза в публичното пространство. Скъпи неприятели, не бързайте да се радвате! И до нови срещи!", пише още Добрев.
