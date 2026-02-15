  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +12 / +12
Пловдив: +5 / +10
Варна: +10 / +10
Сандански: +11 / +11
Русе: +7 / +8
Добрич: +8 / +8
Видин: +4 / +6
Плевен: +6 / +7
Велико Търново: +7 / +7
Смолян: +0 / +0
Кюстендил: +6 / +8
Стара Загора: +3 / +4

Гръмотевична буря с дребна градушка удари София и околностите на 15 февруари

  • Сподели в:
  • Viber
Гръмотевична буря с дребна градушка удари София и околностите на 15 февруари

FB/Daniel Piliov
A A+ A++ A

Гръмотевична буря премина над София и околните населени места в следобедните часове на 15 февруари. Валежите бяха интензивни и на места придружени от гръмотевици, силни пориви на вятъра и краткотрайна дребна градушка.

Бурята се разви бързо и за кратко време обхвана различни квартали на столицата, както и райони около Софийското поле, Перник и Благоевград. Силен вятър предшества валежната зона, а в някои части на града бяха отчетени внезапни пориви до 70км/час.

Освен проливния дъжд, в отделни квартали се наблюдаваше и лека градушка, продължила няколко минути. Няма данни за сериозни щети, но на места се образуваха временни локви и се стигна до краткотрайни затруднения в трафика.

Според синоптичната обстановка бурята е била резултат от преминаването на студен атмосферен фронт, който създаде условия за развитие на купесто-дъждовна облачност и гръмотевични процеси – явление, което не е типично, но не е и изключение за средата на февруари.


#София

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите