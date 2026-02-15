Гръмотевична буря с дребна градушка удари София и околностите на 15 февруари
Гръмотевична буря премина над София и околните населени места в следобедните часове на 15 февруари. Валежите бяха интензивни и на места придружени от гръмотевици, силни пориви на вятъра и краткотрайна дребна градушка.
Бурята се разви бързо и за кратко време обхвана различни квартали на столицата, както и райони около Софийското поле, Перник и Благоевград. Силен вятър предшества валежната зона, а в някои части на града бяха отчетени внезапни пориви до 70км/час.
Освен проливния дъжд, в отделни квартали се наблюдаваше и лека градушка, продължила няколко минути. Няма данни за сериозни щети, но на места се образуваха временни локви и се стигна до краткотрайни затруднения в трафика.
Според синоптичната обстановка бурята е била резултат от преминаването на студен атмосферен фронт, който създаде условия за развитие на купесто-дъждовна облачност и гръмотевични процеси – явление, което не е типично, но не е и изключение за средата на февруари.
