Диана Дамянова: Черният лебед "Петрохан" ще удари изборите

"Аз видях, че в България има един паралелен свят, в който семейството не е върховна ценност, паралелен свят, в който родителите се отричат от децата си, паралелен свят, в който съществува образователна система, фалшива образователна система, която да легитимира правото на родителите да изоставят децата си и да не ги пращат на училище, и всичко това е истински потресаващо и няма как да не бъде в центъра на общественото внимание". Това каза експертът по комуникации Диана Дамянова в предаването "Метроном" на Радио ФОКУС.

По думите ѝ темата около случая "Петрохан" е отключила силна обществена реакция и е разкрила дълбоки разделения в обществото. Според нея кризата е била допълнително задълбочена от лошата комуникация на институциите.

"Това, което виждаме в последните две-три седмици, извън лошата комуникация на МВР, въпреки че аз ги оправдавам. Те не могат просто да ни сложат един списък от факти и да ни оставят ние да ги третираме, но лоша е комуникацията, не е изчислена правилно. В такива кризисни моменти се правят три пъти дневно контролирани брифинги, в които се опитваш да даваш допълнителни информации и въобще това беше много зле направено", коментира тя.

Дамянова засегна и политическите мнения около случая, включително позицията на Продължаваме промяната - Демократична България.

"На всички въпроси, отправени към тях, те се държат, сякаш това някак си не ги засяга. Тяхното класическо убеждение е, че когато са "от нас", те са добри, когато са "от Борисовите" са лоши, тоест всичко, което дойде по тяхна линия, няма начин да не е добро. Сега, обаче, аз разкаяние не виждам", заяви още експертът.

Според Дамянова, изборите могат да бъдат повлияни от "черния лебед", визирайки случая "Петрохан", като подчерта, че това вече е втори подобен случай след внезапното падане на правителството и излизането на Румен Радев. "Ясно е, че потенциалните партньори на Радев - БСП, в много краен случай Възраждане, и ПП-ДБ - са заплашени да губят проценти. В този смисъл ще бъде трудно съставянето на правителство", добави експертът.

По думите ѝ една от ключовите задачи на следващите служебни и редовни кабинети ще бъде да дадат категорични отговори по казуса "Петрохан" и да подготвят обществото за честни избори.



