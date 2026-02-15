Нострадамус предсказал смъртта на известна личност през тази година?

Нострадамус е направил редица смразяващи предсказания, някои от които са се сбъднали, а други все още не са се разкрили. Но част от пророчествата му за 2026 година наистина за озадачаващи, като сред тях има „седеммесечна война“ и починала знаменитост.

Астрологът е изработил всичките си прогнози в загадъчни четиристишия, в които се крие съдбата на световни събития. Много от тях се появяват в неговия шедьовър от 1555 г. „Пророчествата“, съдържащ не по-малко от 942 четиристишия.

Седем месеца голяма война

Конкретният четиристишие гласи: „Седем месеца голяма война, хора мъртви от зло / Руан, Еврьо, кралят няма да се провали.“, съобщава Mirror .

Лесно е да се свърже този стих с конфликта в Русия и Украйна . Някои твърдят, че Нострадамус е предсказал тази война преди това с фразата си „В рамките на два града ще има бедствия, каквито никога не са били виждани“.

Голям рояк пчели

Сред по-странните прогнози на Нострадамус, този пасаж гласи: „Големият рояк пчели ще се надигне от нощна засада“. Някои смятат, че това може да се случи догодина.

Въпреки това, остава неясно какво биха могли да символизират пчелите, тъй като изглежда малко вероятно масивен пчелен рояк да може да причини истинска вреда чрез „засада“.

Известна личност ударена от гръм

Според 26-ти стих от „Век I“, Нострадамус заявява, че „великият човек ще бъде поразен в деня, в който падне гръм“. Тази велика фигура може да представлява всеки от монархията, световен лидер или известна личност. Очевидно е обаче, че този човек ще бъде ударен от мълния през деня.

Швейцария ще бъде обляна в кръв

Това предсказание е зловещо - и може да бъде свързано с конкретно съвременно място. Неговият зловещ стих гласи: „Поради благоволението, което градът ще покаже... Тичино ще прелее с кръв...“ Живописният италианоезичен кантон на Швейцария е изправен пред кървава прогноза.

Кръвта може да представлява събитие с масови жертви, епидемия, обхващаща региона, или някаква форма на природно бедствие. Критиците твърдят, че Нострадамус е писал произведенията си на среднофренски език, използвайки умишлено двусмислени латински изрази.

Освен това, многобройните ръкописи, грешките в транскрипцията и разнообразните интерпретации на неговите писания през вековете затрудняват определянето на истинските намерения на пророка.