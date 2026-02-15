Петрич под вода: Обилни валежи повишиха нивата на реките СНИМКИ, ВИДЕО
Усложнява се обстановката с валежите в района на Петрич, съобщават от общината. В часовете до обяд в града са паднали около 75 литра на квадратен метър дъжд.
Станцията в село Ключ е отчела 40 литра, а на беласишката хижа „Конгур” количеството е 86 литра.
В ниската част на общината водата в реките е с високи нива.
Това се вижда и на снимки и видео, публикувани в социалните мрежи, информира NOVA.
Дежурни екипи на Община Петрич обхождат критичните места, познати в подобни ситуации като проблемни.
Действията се координират с всички други учреждения, които в аварийни случаи подкрепят работата на местната власт.
Още по темата:
- » Бедствено положение в Петрич и Сандански след проливни дъждове и разрушен язовир
- » Бедствено положение в Петрич и Сандански заради поройни дъждове
- » Оставиха в ареста задържания за бруталното убийство в Петрич
Коментирай
Най-четено от Общество
БОЕЦ: Открихме база на "Вагнер" на Витоша, МВР мълчи09:59 09.02.2026 | Общество
Последно от Общество