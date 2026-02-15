Петрич под вода: Обилни валежи повишиха нивата на реките СНИМКИ, ВИДЕО

Усложнява се обстановката с валежите в района на Петрич, съобщават от общината. В часовете до обяд в града са паднали около 75 литра на квадратен метър дъжд.

Станцията в село Ключ е отчела 40 литра, а на беласишката хижа „Конгур” количеството е 86 литра.

В ниската част на общината водата в реките е с високи нива.

Това се вижда и на снимки и видео, публикувани в социалните мрежи, информира NOVA.

Дежурни екипи на Община Петрич обхождат критичните места, познати в подобни ситуации като проблемни.

Действията се координират с всички други учреждения, които в аварийни случаи подкрепят работата на местната власт.





