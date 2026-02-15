  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +12 / +12
Пловдив: +5 / +10
Варна: +10 / +10
Сандански: +11 / +11
Русе: +7 / +8
Добрич: +8 / +8
Видин: +4 / +6
Плевен: +6 / +7
Велико Търново: +7 / +7
Смолян: +0 / +0
Кюстендил: +6 / +8
Стара Загора: +3 / +4

Костадин Ангелов: Не потвърждавам, че Делян Добрев е напуснал ГЕРБ

  • Сподели в:
  • Viber
Костадин Ангелов: Не потвърждавам, че Делян Добрев е напуснал ГЕРБ

ФБ/Костадин Ангелов
A A+ A++ A

"Почти всеки ден сме с Делян Добрев в партията, в централата. Не потвърждавам информацията, че Кирил Добрев е напуснал ГЕРБ". Това коментира пред БНР проф. Костадин Ангелов, депутат от ГЕРБ:

"Господин Добрев е едно от ярките лица на ГЕРБ, който изключително много дава от себе си за постигането на резултатите. Участва в много политики и към настоящия момент такава оставка няма. Не е депозирана. Ежедневно в Народното събрание, в политиката, има чутовен натиск не език на омразата, на обиди, на клевети, голяма агресия върху нас и върху нашите семейства".

По темата за мира в Близкия Изток депутатът от ГЕРБ подчерта, че е по-добре е да си на масата за преговори:

"Има един афоризъм, който казва - "Или си на масата, или си в менюто". Битката за мир не позволява компромиси. В тази ситуация, в която живеем, какво по-добро от това, България да има пряка демокрация с Белия дом?"

Нашата теза винаги е била, че 30 секции в страните извън ЕС удовлетворяват нуждите на българските граждани, подчерта в интервю за предаването "Неделя 150" на програма "Хоризонт" проф. Костадин Ангелов:

"Ние ще работим това вето да бъде преодоляно".


#проф. Костадин Ангелов

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите