Костадин Ангелов: Не потвърждавам, че Делян Добрев е напуснал ГЕРБ
"Почти всеки ден сме с Делян Добрев в партията, в централата. Не потвърждавам информацията, че Кирил Добрев е напуснал ГЕРБ". Това коментира пред БНР проф. Костадин Ангелов, депутат от ГЕРБ:
"Господин Добрев е едно от ярките лица на ГЕРБ, който изключително много дава от себе си за постигането на резултатите. Участва в много политики и към настоящия момент такава оставка няма. Не е депозирана. Ежедневно в Народното събрание, в политиката, има чутовен натиск не език на омразата, на обиди, на клевети, голяма агресия върху нас и върху нашите семейства".
По темата за мира в Близкия Изток депутатът от ГЕРБ подчерта, че е по-добре е да си на масата за преговори:
"Има един афоризъм, който казва - "Или си на масата, или си в менюто". Битката за мир не позволява компромиси. В тази ситуация, в която живеем, какво по-добро от това, България да има пряка демокрация с Белия дом?"
Нашата теза винаги е била, че 30 секции в страните извън ЕС удовлетворяват нуждите на българските граждани, подчерта в интервю за предаването "Неделя 150" на програма "Хоризонт" проф. Костадин Ангелов:
"Ние ще работим това вето да бъде преодоляно".
