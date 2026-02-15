Мъж поиска пари от жени в Дупница, намушка едната с нож
Намушкаха с нож жена в Дупница. Инцидентът е станал около 04:00 часа, съобщи Катя Табачка, говорител на Областната дирекция на МВР в Кюстендил.
Пострадалата и нейна приятелка разговаряли в беседка в парка на Дупница, когато до тях се приближил мъж, който им поискал пари и ги заплашил с нож. Жените били склонни да му дадат, но той посегнал и намушкал едната в областта на корема, посочи Табачка. Жената е настанена в болнично заведение в София с порезна рана, предаде кореспондент на БТА в Кюстендил Ярослав Ставрев.
Работи се по изясняването на фактите по случая, образувано е досъдебно производство, допълни Табачка.
