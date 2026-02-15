Антикорупционните органи в Украйна задържаха бившия министър на енергетиката при опит да напусне страната

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) обяви днес, че бившият министър на енергетиката Герман Галушченко, който подаде оставка миналата година след разкриването на голям корупционен скандал, е бил задържан на границата при опит за напускане на страната, предаде Франс прес.

"Днес разследващите органи на НАБУ задържаха бившия министър на енергетиката като част от операцията "Мидас" при опита му да премине границата", гласи официалното изявление на НАБУ. Операцията "Мидас", която антикорупционният орган визира в съобщението си, беше проведена, за да разследва корупционния скандал в украинския сектор на енергетиката през изминалата година.

"В момента се провеждат първите разследвания, които са извършвани в съответствие със закона и съдебните санкции. Ще бъдат публикувани повече подробности", допълва НАБУ.

Герман Галушченко, чието име не се споменава директно в изявлението, заемаше поста министър на енергетиката през изминалата година и подаде оставка през ноември заедно с други министри след разкритието на мащабна мрежа за пране на пари в сектора на енергетиката в Украйна, която според НАБУ е била ръководена от приближен на украинския президент Зеленски олигарх.

Участниците в мрежата са създали система за получаване на подкупи, оценявани на общо около 100 млн. долара, за да отклоняват публични средства. Разкритията на корупционната мрежа предизвикаха обществено недоволство на фона на многобройните прекъсвания на електроснабдяването поради руските атаки.

Украйна е разяждана от корупцията, а борбата срещу корупционните практики се смята за неотменно условие за присъединяването на страната към Европейския съюз, отбелязва АФП.



