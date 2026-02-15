Румен Радев: Най-късно на 4 март ще внеса за регистрация в ЦИК коалиция с ясно име
Досегашният президент Румен Радев съобщи, че най-късно на 4 март той и неговият екип ще внесат за регистрация в ЦИК коалиция с ясно име. Той посочи, че законовият срок ще бъде спазен. Също така заяви, че ще бъде обявена и програмата на формацията, предаде НОВА.
Радев обясни, че за участие в предстоящите избори няма време за създаване за парти.
„Ще излезем на тези избори като коалиция с други партии, които имат редовна регистрация”, каза още той. Но отказа да назове техните имена, „защото знаете как работи репресивната машина”.
Радев подчерта, че се събира голям екип от съмишленици, които да влязат в „разграждане на този олигархичен модел”.
„Всички казват, че ще спечеля вота, но нека резултатът да покаже”, подчерта още досегашният президент.
Още по темата:
- » Румен Радев с първи коментар за избора на президента Йотова за служебен премиер
- » Радев: Случаят „Петрохан“ е политическо сътресение и диагноза за състоянието на държавата
- » Депутатите решиха: Няма да има заседание на парламента в петък
Коментирай
Най-четено от Политика
Мирчев: Сред загиналите на „Петрохан“ е имало агенти на ДАНС12:59 12.02.2026 | Политика
Терзиев поиска оставката на директора на „Столичен автотранспорт“ ЕАД16:14 10.02.2026 | Политика
Последно от Политика