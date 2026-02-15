  • Instagram
Силен дъжд затвори ски зоната в Пампорово

Силен дъжд затвори ски зоната в Пампорово
Затвориха ски зоната в Пампорово заради силния дъжд, съобщиха за ФОКУС от Планинската спасителна служба в курорта. Духа и силен вятър и това създава опасност за туристите, поясниха от службата.

Припомняме, че днес за област Смолян е обявен оранжев код за интензивни валежи и жълт код за силен вятър. Очакваните количества дъжд около 25-35 mm, като на места могат да достигнат и над 50 mm.


