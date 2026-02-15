Седмичен ТАРО хороскоп от 16 до 22 февруари

Овен – Императорът

Период, в който управление, власт, авторитети и всякакви теми, свързани с правната страна на нещата, ще имат превес във вашия живот. Ако вече сте постигнали нещата, които искате, сега идва времето, в което ще трябва да си извадите всички необходими документи и разрешителни, за да сте спокойни и чисти пред закона. През този период е нужно човек да вземе важно решение, да се лиши от нещо, да спре да се опитва да успее в дадена посока. Ако сте започнали частен бизнес и нещата не вървят особено добре, сега е времето да разберете, че само затъвате и е време да спрете. За тези, които са безработни: периодът ще е благоприятен да си намерят работа. Изобщо фокусът през този период е върху професионалния път.

Телец - Майка на камъните

Притежавате ведър характер и през този период се наслаждавайте на спокойствието и на живота. Великолепие, комфорт, благородство, щедрост, богатство, изобилие, просперитет и цялостност - всичко това ще ви съпътства в тези дни. Свържете се със земята, следвайте традициите. Проявете милосърдие. Можете да разчитате на помощ от добри приятели.

Близнаци - Син на чашите

През този период внимавайте да не изпаднете в плен на емоционалния стрес. Ще бъдете дезориентирани и объркани какво действие да предприемете, къде и кога. Няма да знаете по кой път да поемете и ще се чувствате тотално объркани. Изтощението ще ви кара да бъдете несигурни в себе си. Творческото въображение ще бъде хаотично и нецеленасочено. Периодът е подходящ за отпуска и забавления. Оставете организма ви да си почине след дългия и упорит труд, който сте положили в миналото.

Рак - Петица мечове – обърната

Намерете компромис, вместо да продължавате борбата с околните. Избягвайте съревнованието. Не участвайте в битки с конкуренцията. Разсейте напрежението, което е около вас. Освободете се от стреса и хаоса, подгответе се за по-спокоен период. Обърнете внимание на вътрешния ви мир. Насочете енергията си към по-конструктивни цели, а не към борба. Оставете споровете зад гърба си.

Лъв - Колелото на Съдбата

Непредсказуемо развитие на нещата за всички през този период. Колелото на съдбата трябва да се завърти и за някои да донесе печалба и радост, за други - загуба и тъга. Каквото и да се случи обаче, трябва да сме готови да го посрещнем. Пред нас е период на промени, в който трябва да използваме цялата си енергия, за да продължим напред. Всичко зависи от нас, трябва да поемем по пътя си. Ние сме активната страна и инициативата трябва да е наша. Действайте със замах. Животът представлява непрекъснат низ от промени.

Дева - Десетка камъни

Предпазливостта и дискретността са вашите спътници през този период. Прозорливостта ви гарантира успех. Оставате верни на ценностите си. Постигате целите си, като проявявате добро отношение към другите. Изпълнявайте плановете си докрай. Получавате и се наслаждавате на популярност, постигната с дипломация и търпение. За много от вас ще има парични постъпления.

Везни – Слънцето

Щастие, лекота, енергичност, оптимизъм и успехи ще ви съпътстват през този период. Ще имате ясен поглед върху нещата. Разбирате същинските желания на сърцето, радвате се на красивия и семпъл живот. Осъществявате необичаен проект, постигате творчески успехи.

Имате добро здраве, приятелство, активен живот, сигурност и безопасност.

Скорпион – Глупакът

Ентусиазмът, с който пристъпвате, дава началото на даден проект или идея. Предстоят ви нови преживявания, разширяване на хоризонтите, избистряне на целите и идеите ви. Не осъзнавате съществуването на спънки, пристъпвате с огромен оптимизъм. Неопитността и безстрашният ви подход могат да ви бъдат от полза. Вдъхновявате околните с енергичността си.

Стрелец - Дъщеря на мечовете

Щастие, лекота, енергичност, оптимизъм и успехи ще ви съпътстват през този период. Ще имате ясен поглед върху нещата. Разбирате същинските желания на сърцето, радвате се на красивия и семпъл живот. Осъществявате необичаен проект, постигате творчески успехи. Имате добро здраве, приятелство, активен живот, сигурност и безопасност.

Козирог - Майка на мечовете

Външно изглеждате силни и балансирани. Използвате интелекта си, за да разбиете илюзиите на другите. Намирате се на върха на интелектуалните си способности. Вашето проникновение смайва околните, въпреки това изглеждате унили и угнетени. Добър период за психолози, дипломати и социални служители.

Водолей – Справедливост

През този период трябва да сте справедливи и безпристрастни. Нещата са поставени като на съд. Ситуацията е подложена на самооценка и везните могат да се наклонят силно в едната или другата посока за вас. Равновесието е крехко и нестабилно. По-добре отстъпете назад, притаете дъх и преценете ситуацията много точно. Погледнете нещата безпристрастно и нека вашите лични чувства и емоции да не влияят върху трезвата ви преценка. Не оставяйте нещата да се разбалансират.

Риби - Петица мечове

Обзело ви е пораженско настроение. Чувствате страх и малодушие. Все едно сте загубили важна за вас битка. Мислите ви са негативни, отстъпвате от принципите си и се примирявате със ситуацията. Съкрушени сте от загубата, която сте изпитали и ви се е случила. Злото е открило слабото ви място и се е настанило в душата ви. Сломени сте и не можете да намерите убежище за душата си. Лекът за вас през този тежък период е да бъдете сред приятели, да сте заобиколени от красота и да правите нещата, които ви носят радост.

