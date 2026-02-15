Лошото време затвори пристанища в Гърция

редупреждение за нов циклон издаде Гражданска защита в Гърция. Няколко пристанища са затворени.

Дъждове и силни ветрове засегнаха западната част на Гърция. Срутени скали прекъснаха движението около градовете Арта и Превеза. Полицията пренасочи колите по обходни маршрути.

В Пелопонес силни дъждове повредиха пътната настилка в голяма част от района. Местните власти предупреждават за риск от преливане на две реки.

Поради силни ветрове пристанищните власти на Пирея, Рафина и Лаврио спряха движението на фериботи.

За островите Тасос и Самотраки също се прекрати движението на кораби.

Транспортните компании предупреждават всички пътници на фериботи днес и утре да се свържат с пристанищните власти няколко часа преди отпътуване.

В част от островите в Егейско море, както и в районите на Северна Гърция се очаква да се засили интензивността на дъждовете и градушки.

Има пълна забрана за яхти и рибарски лодки да навлизат в открито море.

Пътна полиция предупреждава шофьорите да карат внимателно поради слаба видимост на голяма част от пътната мрежа.

Циклонът ще продължи до понеделник, сочат прогнозите на синоптиците.