Лошото време затвори пристанища в Гърция
редупреждение за нов циклон издаде Гражданска защита в Гърция. Няколко пристанища са затворени.
Дъждове и силни ветрове засегнаха западната част на Гърция. Срутени скали прекъснаха движението около градовете Арта и Превеза. Полицията пренасочи колите по обходни маршрути.
В Пелопонес силни дъждове повредиха пътната настилка в голяма част от района. Местните власти предупреждават за риск от преливане на две реки.
Поради силни ветрове пристанищните власти на Пирея, Рафина и Лаврио спряха движението на фериботи.
За островите Тасос и Самотраки също се прекрати движението на кораби.
Транспортните компании предупреждават всички пътници на фериботи днес и утре да се свържат с пристанищните власти няколко часа преди отпътуване.
В част от островите в Егейско море, както и в районите на Северна Гърция се очаква да се засили интензивността на дъждовете и градушки.
Има пълна забрана за яхти и рибарски лодки да навлизат в открито море.
Пътна полиция предупреждава шофьорите да карат внимателно поради слаба видимост на голяма част от пътната мрежа.
Циклонът ще продължи до понеделник, сочат прогнозите на синоптиците.
Още по темата:
- » Гърция наложи високи глоби за необоснован скок на цените
- » Българи опитали да изнесат незаконно 8 овце от Гърция в багажник
- » И Гърция подготвя забрана на социалните мрежи за деца под 15 г.