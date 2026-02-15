  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +12 / +18
Пловдив: +5 / +11
Варна: +10 / +14
Сандански: +11 / +13
Русе: +7 / +10
Добрич: +8 / +13
Видин: +4 / +9
Плевен: +6 / +9
Велико Търново: +7 / +11
Смолян: +0 / +2
Кюстендил: +6 / +11
Стара Загора: +3 / +4

Лошото време затвори пристанища в Гърция

  • Сподели в:
  • Viber
Лошото време затвори пристанища в Гърция
A A+ A++ A

редупреждение за нов циклон издаде Гражданска защита в Гърция. Няколко пристанища са затворени.

Дъждове и силни ветрове засегнаха западната част на Гърция. Срутени скали прекъснаха движението около градовете Арта и Превеза. Полицията пренасочи колите по обходни маршрути.

В Пелопонес силни дъждове повредиха пътната настилка в голяма част от района. Местните власти предупреждават за риск от преливане на две реки.

Поради силни ветрове пристанищните власти на Пирея, Рафина и Лаврио спряха движението на фериботи.

За островите Тасос и Самотраки също се прекрати движението на кораби.

Транспортните компании предупреждават всички пътници на фериботи днес и утре да се свържат с пристанищните власти няколко часа преди отпътуване.

В част от островите в Егейско море, както и в районите на Северна Гърция се очаква да се засили интензивността на дъждовете и градушки.

Има пълна забрана за яхти и рибарски лодки да навлизат в открито море.

Пътна полиция предупреждава шофьорите да карат внимателно поради слаба видимост на голяма част от пътната мрежа.

Циклонът ще продължи до понеделник, сочат прогнозите на синоптиците.

#Гърция

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите