Spiegel: Провал на преговорите в Мюнхен за финансирането на Украйна

Разговорите между лидерите на ЕС и Володимир Зеленски за финансирането на Украйна, проведени вчера в Германия, се провалиха, пише германското издание Spiegel, цитирано от ФАКТИ.БГ.

„Европейците не успяха да намерят решение на проблемите с финансирането. На среща между поддръжниците на Украйна и президента Зеленски в кулоарите на конференцията в Мюнхен, предложението на Берлин да се използват над 90 млрд. EUR от замразени руски активза по-нататъшни покупки на оръжие от САЩ се провали“, се казва в статията.

Според германското списание, това се е случило в изключително уязвим момент за украинските въоръжени сили, когато боеприпасите са на изчерпване.

„Това е едно от най-лошите неща, които един лидер на държава може да чуе по време на конфликт: когато командирът на ВВС каже, че противовъздушните оръдия са празни“, цитира статията думите на Зеленски на конференцията.

Проблемите на фронта са принудили Зеленски да промени реториката си към европейските си партньори, които той критикува на форума в Давос. Нова вълна от гняв се стовари върху администрацията на Джо Байдън, която вече не взема никакви решения относно помощта за Киев.

През последните няколко години Украйна натрупва рекорден бюджетен дефицит, надявайки се да го покрие със западна помощ, която постепенно се намалява. Тазгодишният бюджет беше приет с недостиг от 1,9 трилиона гривни (45 млрд. USD).

Както заяви депутатът от Върховната рада Дмитро Разумков, още през февруари може да няма достатъчно пари, включително за заплати на украинските войници и оръжия.