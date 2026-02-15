Новолуние и слънчево затъмнение във Водолей на 17.02: Идат промени, разкриват се истини

На 17 февруари ни очаква слънчево затъмнение и новолуние в знака на зодия Водолей. Това затъмнение е първото от серията Лъв – Водолей. „Ефектите“ му могат да се усетят до шест месеца след действителната дата на затъмнението. В знака на зодия Водолей това затъмнение е свързано с приятелството, груповите дейности, социалните занимания, груповите проекти, опитване на нещо ново. Това затъмнение при новолуние може да постави под съмнение тези въпроси и да представи възможности за нови начала. Предстоят дългосрочни промени, отбелязват западни астролози.

Февруарското затъмнение може да подчертае и да постави под въпрос проблемите ни, свързани със социалните ни връзки, мястото ни в обществото, приятелствата, съюзите и иновативните подходи. Можем да предприемем стъпки за подобрение в тези области, като се справим с неща, които подкопават нашите цели или връзки.

Обстоятелствата ни подтикват или ни насърчават да видим къде не сме били верни на автентичното си Аз. В крайна сметка, сега сме в позиция да разберем, че промените или краят са необходими за нашето собствено израстване и че можем да се справим с тези неща.

Това е период, когато трябва да решаваме проблеми, които изискват мислене „извън рамките“. Гледаме към бъдещето с нова, позитивна и обнадеждаваща визия, често обмисляме идеи и общуваме, и се фокусираме върху подаването на приятелска ръка, получаването на подкрепа и изразяването на платонична любов към околните. Време е да дадем „почивка“ на емоциите и страстите си.

Можем да научим как нещо (или някой) работи или да се „съживим“ чрез преживявания, които са нови или просто различни.

Този цикъл ни насърчава да се обърнем към хора от нашия социален кръг и да осъзнаем стойността на приятелствата ни. Можем също така да осъзнаем, че известно ниво на откъсване и дистанциране от навиците и привързаността ни към миналото ще ни помогне да се откъснем от разрушителното поведение, което ни спъва.

С тази мощна енергия на водния зодиакален знак Водолей имаме шанс да направим прогресивни промени в живота си. За някои от нас обстоятелствата са такива, че трябва да обърнем повече внимание на тези въпроси.

Водолей ни учи, че може да е твърде лесно да се поддадем на чувството, че сме сами в света и да забравим, че има подкрепа, която може да се намери, стига само да се протегнем и да я намерим. По подобен начин има решения на нашите проблеми, стига само да развием вяра, че отговорите са достъпни за нас, и да се протегнем, за да намерим тези решения. Време е да обмислим и да оценим мястото си в общността и в нашия социален кръг.

Сега бихме могли да преоценим нашите цели за щастие и взаимоотношения от всякакъв характер.

Новолунието във Водолей се „среща“ с Уран, носейки бунтарска, импулсивна, рязка и иновативна енергия. Трябва да внимаваме, защото има риск да действаме против най-добрите си интереси, като бързаме с нещата или се откъсваме от сърцата си до степен, в която се бунтуваме или реагираме, вместо да правим това, което наистина искаме.

Слънчевото затъмнение се случва близо до емблематичното подравняване на Сатурн – Нептун в Овен, като ефективно увеличава неговите енергии. С този транзит чувството ни за сигурност може да бъде възстановено. Разкриват се нови истини или реалности. Поради тази мощна трансформация можем да бъдем по-податливи на стрес и неразположения.

Недостатъците във важна система в живота ни ще се разкриват около периода на затъмнението, подтиквайки ни да преработим или да започнем начисто. Нещо свършва, за да може нещо друго да започне наново. Може да бъдем призовани да се откажем от нещо, за да продължим напред в нов период от живота си. Въпреки че „новото“ може да е неразпознаваемо, е важно да се позволи необходимото предаване на неизвестното.

Въпреки че по някакъв начин се насочваме към непозната територия, имаме добро усещане, че го правим в наша полза. Това затъмнение се случва преди Северният лунен възел да влезе във Водолей.

Вероятно през следващите месеци ще се случат съществени развития в личните области, управлявани от Водолей в нашите лични натални карти, отбелязват астролози.

Най-силно влиянието ще усетят пет зодии.

Телец: Дългосрочните усилия започват да се изплащат

За Телец това затъмнение действа като тихо, но категорично признание. Всичко, в което сте инвестирали години – труд, знания, репутация – започва да дава реални резултати.

Възможни са нови бизнес предложения или шанс да монетизирате талант, който досега сте използвали „между другото“. Доверието към вас расте, а финансовите решения стават по-стабилни.

Това е период, в който избирате устойчиви проекти с хоризонт от пет или десет години, вместо бързи печалби.

Лъв: Видимостта се превръща в капитал

Лъв навлиза във фаза на повишено присъствие. Хората забелязват работата ви, идеите ви намират аудитория, а смелостта ви вдъхновява околните.

Финансово може да се отворят нови сътрудничества и по-високи роли, които носят не само доход, но и авторитет. Увереността ви става магнит.

Скорпион: Освобождение от изтощителни модели

Скорпионите усещат затъмненията дълбоко. Сега виждате ясно къде изтича енергията ви – в отношения, работа или борби без реална стойност.

Когато спрете да влагате усилия в изчерпани динамики, се освобождава пространство за по-смислени възможности. Финансовите решения стават по-интуитивни и по-мъдри. Нещо, което сте възприемали като загуба, може да се окаже стратегическо освобождение.

Козирог: Признание за тиха работа

За Козирог това затъмнение осветява години последователност. Възможни са нова позиция, стабилен доход или засилено влияние.

Сега е моментът да укрепите договори, да предефинирате граници и да договорите условия, които отразяват реалния ви принос. Колкото по-малко се доказвате, толкова по-авторитетни изглеждате.

Водолей: Промяна в самата идентичност

За Водолей това е лична трансформация. Въпросът вече не е „Какво правя?“, а „Кой ставам?“.

Може да усетите нужда да смените посока – работа, среда, начин на печелене или споделяне на знания. Старите роли стават тесни. Това е началото на по-дълъг цикъл, в който приносът ви към света се променя.

Затъмнението ви приканва да спрете да подценявате въздействието си.

Това слънчево затъмнение не носи хаос, а яснота. Там, където нещо се разпада, всъщност се освобождава място за по-здрава структура. Парите, успехът и стойността вече няма да бъдат абстрактни – те ще изискват реални решения и зрялост.