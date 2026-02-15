  • Instagram
Без аптеки в 18 български общини

Без аптеки в 18 български общини

Pixabay
У нас от години животът в малките населени места става все по-труден и изпълнен с ежедневни рутинни трудности – като например да не можеш да купиш лекарства. В цели 18 общини в страната аптека няма, уточнява Нова телевизия. Причините най-често са демографски и икономически, а резултатът е ясен - всеки с фармацевтичен бизнес логично намира пристан за своята аптека там, където има повече жители, респективно клиенти.

В такова положение от 5 години са и жителите на Невестино, които трябва да пътуват около 15 километра до Кюстендил, за да пазаруват лекарства. Скоро обаче това ще се промени и аптека ще има. Досега в селото разчитали на това, че всеки с всеки в селото се познава. Така често в града се праща човек, който да купува лекарства за тези без транспорт. Случва се и лекарства да се търсят от съседа.

„Най-накрая се споразумяхме с господин Литов от Благоевград. Предложихме му помещение, което отговаря на изискванията, сега се прави малък ремонт в аптеката и очакваме до един месец тя да започне работа”, обясни Йордан Глогов, зам.-кмет на Невестино.

Аптеката ще се намира точно до Спешния център и кабинета на единствения общопрактикуващ лекар в Невестино.



