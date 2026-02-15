Йоана Константинова взе първа титла в кариерата си

Йоана Константинова спечели титлата на двойки на турнира по тенис за жени на твърди кортове в Монастир с награден фонд 15 хиляди долара, съобщава БТА. 18-годишната българка в тандем с Оню Чой надделяха на финала над поставените под №1 Сапфо Сакелариди и Радка Зелничкова с 5:7, 6:1, 10-8 за час и 24 минути игра.

Константинова и Чой успяха да заличат пасив от 3:5 до 5:5 в първия сет, но в крайна сметка го отстъпиха със 7:5. Във втората част българо-корейският дует доминираше и след категоричното 6:1 се стигна до шампионски тайбрек. В решителните разигравания те поведоха с 9:7 и реализираха втория си мачбол, за да триумфират с отличието. Това е първа титла на двойки при жените от турнири на ITF за Константинова.

По-рано Ива Иванова си осигури място на финала на сингъл в Монастир. 19-годишната българка победи на полуфиналите Марго Маке със 7:5, 1:6, 6:3 и в спор за трофея ще се изправи срещу №7 в схемата Вероника Фалковска, която във втория кръг отстрани именно Константинова.

До момента Иванова няма спечелена титла на сингъл от турнири на ITF при жените.







